«Норильский никель» согласился перечислить государству 146 миллиардов рублей за разлив топлива на ТЭЦ

Компания сформировала резерв для выплаты еще в прошлом году. Из-за этого у ее акционеров сократятся дивиденды

Компания «Норильский никель» согласилась по решению суда перечислить 146,2 миллиарда рублей качестве компенсации за вред, причиненный окружающей среде разливом топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Данное объявление было сделано в ходе пресс-конференции, проведенной компанией.

Старший вице-президент «Норильского никеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров заявил журналистам, что компания выполнит решение суда и сделает платеж, который уйдет в федеральный бюджет.

Финансовый директор «Норильского никеля» Сергей Малышев сообщил, что средства будут выплачены за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании. П его словам, резерв для выплаты был сформирован еще в прошлом году.

Напомним, 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию», которая является дочерней структурой «Норильского никеля», выплатить 146,2 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года. Из данной суммы в доход государства пойдут 145,5 миллиарда рублей. Таким образом, суд частично удовлетворил исковые требования Росприроднадзора, незначительно снизив запрошенную ведомством сумму компенсации – 147,8 миллиарда рублей.

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит группе компаний «Норильский никель») произошла авария, в результате которой в окрестных водоемах и грунте оказалось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Впоследствии в Росприроднадзоре заявили, что ущерб от разлива составил почти 147,8 миллиардов рублей. «Норильский никель» не согласился с данной суммой и пытается оспорить ее в суде.

Владелец компании Владимир Потанин, комментируя произошедшее, заявил, что в разливе топлива виновата «аномально теплая погода», из-за которой произошло резкое проседание свай резервуара с топливом.