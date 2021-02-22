Феномен Ольги Куриленко крепко озадачил экс-пресс-секретаря Путина

Успех актрисы Ольги Куриленко, снявшейся в Голливуде уже в нескольких десятках фильмов, вызвал недоумение у телеведущего Михаила Кожухова. Об этом он написал в своем Facebook.

«Вот не дает мне покоя загадка этой барышни на фото! Не знаю — правда, нет, но злые языки клевещут, что за роль девушки Бонда Ольга не только не получила гонорар, но и наоборот: ее бизнес-ангел приплатил за участие протеже. Но дальше-то, дальше — уже сорок ролей, куча премий, да не абы за что, а за картины с актерами первого ряда», — написал телеведущий-путешественник Михаил Кожухов, который с ноября 1999-го по январь 2000 года был пресс-секретарем тогда еще председателя правительства РФ Владимира Путина.

Далее он недоумевает, что Голливуд не смогли покорить Олег Видов, Родион Нахапетов, Елена Соловей, Савелий Крамаров, Владимир Машков, Юрий Колокольников.

«Девушка недурна, слов нет, но спрашиваю себя: неужто это самое красивое и талантливое из того, что ходит по улицам Одессы, Киева и Бердянска, Питера и Москвы?» — задается вопросом телеведущий.

Напомним, Михаил Кожухов внесен в базу сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также за участие в пропагандистских антиукраинских мероприятиях РФ.