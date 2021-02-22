Зеленский назвал индийскую вакцину Covishield одной из лучших

Президент Владимир Зеленский назвал индийскую вакцину Covishield, о поставках которой ведутся переговоры, одной из лучших на сегодняшний день.

Об этом глава государства сказал в интервью украинским телеканалам, передает «Интерфакс-Украина». «Это одна из лучших на се годня вакцин», — сказал он, отвечая на вопрос об эффективности вакцины индийской компании Serum Institute India.

В то же время Зеленский сообщил, что первая партия вакцины, которая будет доставлена в Украину – это препарат шведско-британской компании AstraZeneca.

«Мы уже говорим о двух вакцинах, на которых мы ставим первые приоритеты: это была Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим об AstraZeneca… мы говорим о первой партии именно AstraZeneca. Но отдельно в Индии мы общаемся еще об одной вакцине», — уточнил президент.

На вопрос, когда стоит ожидать доставки вакцины, глава государства ответил: «Не хочу говорить, когда прибудет – хочу дождаться, когда прибудет».

Он добавил, что препарат уже загружен и выехал с завода.