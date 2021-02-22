«Клан Шмотьевых останется безнаказанным, пока ФСБ не начнёт работать»

«Имя Сергея Шмотьева, видного уральского бизнесмена и владельца «ФОРЭС», в последнее время то и дело мелькает в скандалах. То без оплаты таможенных пошлин была ввезена в Россию антикварная картина за 1,5 миллиона долларов – она загадочно «сгорела» на следующей день после возбуждения дела.

То заводам, принадлежащим Шмотьеву, насчитают штраф 2,9 млрд рублей за непоправимый ущерб экологии. То оборудование на предприятии взорвётся от десятикратных перегрузок, и рабочий сгорит заживо. То в стриптиз-клубах Шмотьева следователи обнаружат видеозаписи, где уральской элите оказывают интимные услуги несовершеннолетние проститутки. А ещё головная компания «ФОРЭС-Химия» банкротится при сомнительных обстоятельствах…

С таким токсичным фоном удивительно, что бизнесмен всё ещё на свободе. Мало того – Шмотьев продолжает заключать выгодные контракты с Роснефтью и Газпромнефтью, чьим постоянным поставщиком он является. Любой другой за один только проступок уже грел бы нары в Матросской тишине, но уральский производитель нефтехимии каждый раз выходит сухим из воды и чувствует полную безнаказанность.

Причина, по которой преступления не расследуются, а Шмотьев до сих пор на свободе, до боли проста: всё дело в знакомствах и связях. Их у Шмотьева много – и это не только уважаемые люди из клуба для любителей «клубнички» La Rouge. Одним из ближайших помощников бизнесмена выступает «решальщик» Вячеслав Сычев. Сычев владеет долей в «ФОРЭС» и других предприятиях Шмотьева. У Сычева есть дочь, которая удачно вышла замуж. Ну, или молодой человек удачно женился на девушке из богатой семьи – тут как посмотреть.

Никита Синченко, действующий сотрудник отдела «М» ГУ ФСБ по Свердловской области. Близость к могущественному клану совершенно не смущает начальство молодого офицера, выбивающегося из общего строя сотрудников люксовыми автомобилями и элитной квартирой в ЖК «Антарес» в центре Екатеринбурга. Не смущает руководство и то, что их скромный и «неподкупный» сотрудник вместе с сослуживцами перед Новым годом ярко сыпал наличкой в бутике Brioni в Покровском пассаже. Тоже жена подарила?

По мнению источников, любая попытка расследовать преступления Сергея Шмотьева наталкивается на жёсткую реакцию со стороны Синченко. Примеров таких масса, и закрывать глаза федеральному центру на них всё сложнее. Например, фигурантом уголовного дела стал следователь МВД Н. Трясцин, так как посмел начать расследование фиктивного банкротства «ФОРЭС-Химия», связанного с невозвращенным кредитом банку «Кольцо Урала». Компания Шмотьева взяла в кредит больше 600 миллионов рублей. Поручителем выступила другая компания бизнесмена. Когда пришло время отдавать деньги, «ФОРЭС-Химия» начала банкротство, поручитель – тоже, а крайним сделали сам банк: якобы за подделку документов, так как, со слов Шмотьева, «никакого кредита никогда не было».

В июле 2020 года ОМВД России по городу Сухой Лог возбудил уголовное дело в отношении «ФОРЭС» — по факту нанесения чудовищного ущерба экологии Свердловской области, который специалисты Росприроднадзора почти в 3 миллиарда рублей. На следующий день Синченко встретился с прокурором Сухого Лога, и в тот же день уголовное дело закрылось.

Вовлечение юных девушек в забавы взрослых, чем славятся стриптиз-клубы Show Girls и La Rouge, также не возбудило правоохранительные органы. Отчасти потому, что на обнаруженных видеозаписях то и дело мелькают высокие полицейские чины. Оставшихся остудил тот же Синченко, потрясая корочками и угрожая следователям уголовными делами.

Карьера в ФСБ не мешает Синченко устраивать в Сочи грандиозные вечеринки с друзьями-бизнесменами.

Можно долго перечислять «подвиги» Синченко, но важно другое. Урал далеко, и федеральный центр не всегда видит, что же там происходит. А происходит страшное. Такое тесное переплетение бизнеса и силовых структур – отвратительное явление, которое порождает только жадность и безнаказанность. Вместо того чтобы давать показания на Лубянке, клан Шмотьевых летает частным самолетом на собственный остров в Новой Зеландии. И, чувствуя силу и безнаказанность, будет летать и дальше – пока ФСБ не начнёт, наконец, работать. Продолжение следует», — обещают коллеги редакции «Компромат-Урал» из издания «Рукриминал» в материале под заголовком ««Медовая ловушка» от Сергея Шмотьева. Почему сотрудник ФСБ работает на миллиардера-затейника».

kompromatural.ru