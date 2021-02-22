Стало известно, кого в центре Киева убил двумя ударами таксист

Жертвой конфликта на дороге в центре Киева 19 февраля, когда таксист двумя ударами убил мужчину, оказался 52-летний Владислав Леонидович Корниенко.

Он работал в Киевской таможне. Об этом сообщил бывший глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко в Facebook и опубликовал фото погибшего.

«Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны», – написал он.

Экс-таможенник выразил надежду, что убийца, которым, как известно, является гражданин Азербайджана Азизли Абдулла Оглы, будет наказан «не только земным судом».

«А Владиславу Леонидовичу Царство Небесное», – добавил он.