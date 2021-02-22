ВАКС уменьшил залог бывшему начальнику управления ГПУ Щербине

Высший антикоррупционный суд частично уменьшил залог бывшему руководителю Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.

Такое решение 11 февраля приняла следственная судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

НАБУ задержало Щербину в декабре 2019 г. Суд взял его под стражу с альтернативой 2,11 млн грн залога, эти деньги внесли.

Адвокат Щербины подал ходатайство об уменьшении размера залога до 181 600 грн. Он отмечал, что следствие по делу завершено, а другой подозреваемый пошел на сделку со следствием, которую утвердили. Поэтому риски препятствования следствию, по мнению адвоката, уменьшились. Кроме того, защитник сослался на то, что надлежащее поведение Щербины и его крепкие социальные связи нивелируют риск сокрытия от следствия и суда, а его имущественное положение ухудшается в связи с наличием финансовых обязательств по возврату займа, внесенного в качестве залога ООО «Энерго-Лекс».

Изучив ходатайство, судья удовлетворила его частично и уменьшила залог с 2,11 до 1,93 млн грн.

Напомним, следствием установлено, что Щербина при посредничестве предпринимателя Валентина Шевченко требовал со столичного застройщика 150 тысяч долларов неправомерной выгоды якобы для директора Государственного бюро расследований Романа Трубы за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа по компании застройщику.