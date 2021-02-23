Защита Отечества как черта национального характера

Россия отмечает День защитника Отечества. В следующем году будет столетие с официального «рождения» этого праздника, когда ВЦИК РСФСР в январе 1922 года опубликовал постановление о праздновании годовщины создания Красной армии. Тогда дата носила больше идеологический характер: советская власть создавала новую «большевистскую» традицию.

Но праздник и без всяких идеологических натяжек стал народным. В первую очередь, потому что, как выражались марксисты, нашел «отклик в массах». Веками народ России вынужден был брать в руки оружие, чтобы защитить себя и свою страну. От крестоносцев до Орды, от Смуты до Отечественной войны 1812 года, и далее.

Сегодня это праздник армии и флота, всех родов войск, всех, кто носит погоны вне зависимости от ведомственной принадлежности. В более широком смысле — всех мужчин, отцов, братьев, мужей, сыновей. Тех, кто защищает нас и в мирное время, и на гражданской службе. Ведь защищать Отечество, это защищать своих близких, нести ответственность за других, быть готовым к жертве. И этот тоже у нас в крови.

Неизбывной частью нашего самосознания остаётся Великая Отечественная война. Вызовы, с которыми столкнулась армия и общество, были огромны. По итогам войны в Союзе почти не было семей, которых она не затронула. Многие погибли, другие вернулись домой калеками, у третьих от дома не осталось камня на камне. Но это горе было общим, как общей стала и Победа.

После распада СССР День защитника Отечества получил новое объединяющее значение. Особенно для соотечественников, оказавшихся вне большого общего дома. 23 февраля официально празднуют в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, неофициально — во всех других бывших республиках. На Украине его официальный статус отменили только после госпереворота в 2014 году. Но сам праздник никуда не делся.

Как раз — из-за своего народного характера. Такое качество не навязать искусственно. Как, например, для многих искусственной выглядит конструкция Дня народного единства, который «подтянули» к борьбе против интервентов под руководством Минина и Пожарского, чтобы закрыть «выпавший из обоймы» День Октябрьской социалистической революции.

Учитывая это, актуальности праздник не теряет. Наоборот — ведь мы снова сталкиваемся с вызовами, только теперь они носят еще более изощренный характер. Отдельные личности обвиняют День Защитника отечества, то в каком-то милитаризме, то в нежелании расстаться с советским прошлым.

Но важность Вооруженных сил понимает все общество. В их укрепление и развитие вкладываются большие средства, государство уделяет этому должное внимание. Армия и флот остаются главными гарантами безопасности государства. Других «верных союзников», как выразился Александр III, в стремительно меняющемся мире у России нет.

На уровне же простого человека 23 февраля так и остаётся праздником мужества, патриотизма, самоотверженности. Это и правда подлинные черты нашего национального характера, и хотелось бы, чтобы так оставалось и впредь.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS