Фирмы из орбиты Гиршфельда обанкротились, чтобы не платить штрафы за сговор на торгах

Фирмы “Меганом” и “УПЭК трейдинг” из орбиты харьковского бизнесмена Анатолия Гиршфельда прекратили свою деятельность до того, как Антимонопольный комитет Украины взыскал с них 10,4 миллиона гривен штрафа за сговор на тендерах “Укразлізниці”. Об этом пишут “Наші гроші” со ссылкой на “Лигу антитраста”.

Еще в 2019 году частное акционерное общество “Харьковский подшипниковый завод” фирмы “УПЭК трейдинг” и “Меганом” получили от Антимонопольного комитета Украины 10,4 миллиона гривен штрафа за согласованные действия на торгах, проведенных “Укрзалізничпостачем” (филиал “Укрзалізниці”, находится в Киеве) в 2015 году. Фирмы разыграли четыре тендера на закупку подшипников для железной дороги на общую сумму 157,6 миллиона гривен.

Антимонопольный комитет увидел в действиях этих фирм следующие нарушения:

связь руководящего состава, учредителей компаний друг с другом и другими субъектами хозяйствования;

наличие общих работников;

общее использование средств связи (телефон и e-mail);

одновременное получение (оформление) документов, предоставленных в составе предложений (фирмы предоставили договоры добровольного страхования, где была одинаковая дата);

составление документов предложений одним человеком;

наличие устойчивых хозяйственных отношений (компании предоставляли друг другу беспроцентную финансовую помощь);

минимальная конкуренция на торгах между компания;

компании предложили к поставке продукцию одного производителя — Харьковского подшипникового завода.

В октябре 2020 года Антимонопольный комитет подал иск в суд, чтобы взыскать 14,7 миллиона гривен штрафа и пени с “УПЭК трейдинг”, который проиграл в Верховном суде решение о сговоре. Однако фирма скорее всего средства уже не заплатит.

“Но компания вряд ли заплатит средства в бюджет, ведь уже находится в стадии прекращения (по информации из Единого госреестра, с 9.11.2020 на основании решения учредителей о прекращении ее деятельности в результате ликвидации)”, — пояснили в “НГ”.

Другая фирма — “Меганом” — также прекратила свою деятельность (24 февраля 2020 года) еще до того, как вступило в силу решение суда первой инстанции о ее проигрыше в сговоре во время проведения тендера.

Как пишут “Наші гроші”, деньги в госбюджет могут поступить лишь от Харьковского подшипникового завода (4,1 миллиона гривен). В суде по этому делу он тоже проиграл, но о банкротстве или ликвидации данных пока нет.

Kharkiv today