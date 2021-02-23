Альфа-банк Украина мошенническим способом завладел деньгами и софтом крупного разработчика: заявление

Украинская компания «Финик.Про», разработчик онлайн-банкинга для предпринимателей «ОК, Альфа», предупредила пользователей о том, что работа отдельных функций платформы может быть приостановлена из-за судебного процесса.

Компания судится с «Альфа банк Украина» из-за нарушения авторских прав на использование софта, и пытается получить заработанные за разработку средства.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, сообщает «РБК».

В компании сообщают, что с марта 2020 года «Альфа банк» не рассчитался с разработчиками за полученные услуги. Соответственно, банк не получил имущественного права интеллектуальной собственности на использование отдельных функций системы онлайн-банкинга «ОК, Альфа», хотя продолжает использовать этот функционал.

В частности, речь идет о сервисе «создание и ведение зарплатного проекта».

«На наши запросы и многочисленные предложения начать диалог мы не получили ни одного конструктивного ответа и вынуждены были обратиться в суд, чтобы защитить свои права. Сейчас ситуация выглядит так: банк с репутацией надежного финучреждения с европейскими корнями, который декларирует, что является частью частной инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге, фактически ведет себя как захватчик и «аннексирует» украинский софт», — заявил Евгений Кулик, директор «Финик.Про».

Кулик подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за действий банка пострадали пользователи сервиса «ОК, Альфа». И понимает, какие возможности и ресурсы имеет ”Альфа Банк», чтобы начать черную пиар-кампанию против ООО «Финик.Про», с посланиями вроде «разработчик держит в заложниках клиентов «Альфа-Банка», — сообщается в пресс-релизе.

«Уже почти год мы в устном и письменном виде неоднократно сообщали руководству «Альфа Банк Украина», при отсутствии ответов и отказе прекратить нарушение авторских прав, ООО «Финик.Про»оставляет за собой возможность принять все доступные правовые меры, чтобы прекратить системное нарушение наших прав. Если в супермаркете вы не платите за товар, то вам его не отдают. Так же должно происходить и в плоскости интеллектуальной собственности. Банк не оплатил услуги — банк не получил эти услуги, хотя в результате страдают его клиенты. То, чем сейчас занимается финучреждение, называется пиратством», — сказал Евгений Кулик.