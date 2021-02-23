Одесский МТБ Банк, отмывший миллиард грязных денег, через прикормленных судей вернул миллионный штраф от НБУ

Это, наверное, первый и, скорее всего, не последний случай, когда НБУ возвращает банку штраф за отмывание грязных денег.

Нацбанк, по решению суда, вернул одесскому МТБ банку 4,3 млн грн штрафа, который наложил на него еще в 2019 г за отмывание 1,2 миллиардов.

Банк славится в Одессе, как главный «мойщик денег».

Неформально МТБ Банк контролирует Игорь Учитель, он же многолетний президент компании Одессагаз.

В свое время он был депутатом Одесского облсовета от Партии регионов.

Способные все-таки юристы работают в Нацбанке и глава НБУ Кирилл Шевченко конечно ничего не получил в виде отката.

Алексей Комаха