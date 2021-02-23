Заместитель председателя Нацбанка Шевченко заявил о крупных расходах на авиабилеты и туристические услуги

Заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан потратил на туристические услуги и авиабилеты 156 тыс. грн. Об этом он сам заявил на сайте НАПК 9 февраля.

Это первый отчет Шабана о существенных расходах в 2021 году. В последний раз он сообщал о крупных поступлениях/тратах аж 8 сентября 2020 года — известил о повышении размера своего оклада: с 118,9 тыс. грн до 293,5 тыс. грн в августе.

Алексей Шабан стал зампредом НБУ после назначения в Национальный банк председателя Кирилла Шевченко. Его поставили на направление платежных систем и денежного оборота. После того немного, как он немного поработал директором департамента платежных систем и инновационного развития. Само появление Алексея в стенах регулятора многих удивило. Он был одним и старожил Приватбанка — проработал там более 20 лет, а после перешел на работу в Нацбанк.

Ему пришлось переехать из Днепра, и согласиться на существенное снижение зарплаты. Согласно декларации Шабана, в Приватбанке в родном городе он зарабатывал в среднем зарабатывал 664,6 тыс. грн в месяц, а за весь 2019 год получил 7,98 млн грн. Это даже больше оклада председателя Нацбанка, не то, чтобы зампреда. Потому не очень понятна мотивация человека, которому пришлось менять место жительства и уклад своей семьи ради резкого сокращения дохода.

Потому НАПК сразу после назначения зампреда Нацбанка советовали присматривать за его отчетами и деятельностью. Пока обнародована декларация Шабана только за 2019 год.

Согласно ней, общая сумма дохода семьи Алексея Шабана составляла 8,8 млн. Большую его часть составил оклад Алексея Шабана, а также его супруги Натальи — 737,5 тыс. грн, которая, кстати, тоже трудилась в Приватбанке. Остальное — это в основном проценты по вкладам банковской семьи.

Шабаны накопили вместе:

При этом значительную часть из этой суммы семья банкиров хранит наличными в инвалюте: €277 тыс. и $128 тыс.

Кроме денежных активов, Алексей Шабан задекларировал за 2019 год еще две квартиры в Днепре, паковочное место и один автомобиль:

Где проживает в Киеве после перехода на работу в Нацбанк Шабан в декларации не указал. Нет данных даже об аренде недвижимости.

Андрей Пшеничный dubinsky.pro