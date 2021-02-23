Депутат Яровая предложила ввести уголовную ответственность за оскорбления ветеранов ВОВ

В Государственной думе РФ группа депутатов подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 21 февраля, в воскресенье сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» со ссылкой на вице-спикера нижней палаты Ирину Яровую.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — сказала Яровая.

Отметим, среди других авторов поправок — председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский. Они все — члены фракции «Единая Россия».

«Защита будет обеспечена. Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества» — добавила депутат Яровая.