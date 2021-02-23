Как молодой налоговик Гавриш руководит Житомирской ГНС под чутким контролем Любченко и Олейникова

А сегодня поговорим о Житомирской области, которая, по информации многих СМИ, стала налоговым раем для схемщиков.

Именно Житомирскую область с 2 июня 2020 года, при поддержке Любченко, в период карантинного добора возглавил 32-летний Константин Гавриш, который до мая 2020 года трудился на должности заместителя начальника управления по контролю за акцизом в Офисе крупных плательщиков ГНС.

Вот официальная биография Гавриша:

Трудову діяльність в органах податкової служби розпочав з травня 2011 року на посаді державного податкового інспектора відділу адміністрування податку на прибуток управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової інспекції у м. Вінниця.

З травня 2011 року по травень 2019 року працював:

З червня 2019 року по травень 2020 року працював:

При этом стоит напомнить о том, что предыдущему руководителю Житомирской областной налоговой — Владимиру Луговскому — было обещано «теплое место» руководителя налоговой Киевской области. Но фактически он там оказался на должности заместителя скандально известно Елены Виноградовой. Выходит, что договоренности с Любченко, не были соблюдены.

В тандеме с молодым Гавришем на должность исполняющего обязанности главы налоговой милиции Житомирской области зашел подполковник Александр Малахов, которого перевели из Хмельницкой области.

Ряд изданий сообщает, что за столь короткий термин Гавриш-Малахов быстро развели и подмяли под себя все большие и маленькие конвертационные и обнальные центры области.

Непосредственно Гавриша контролируется заместитель председателя ГНС Украины — Евгений Олейников. Также интерес в данном «бизнесе» имеет «водитель» Любченко — Александр Крамаренко «Сан Саныч», который собирает кассу для руководителя Государственной налоговой службы.

Давайте изучим имущественное состояние семьи молодого руководителя Житомирской областной налоговой Константина Гавриша за 2019 год. Все активы налоговика оформлены на его супругу Катерину Гавриш:

В 2019 году Константин Гавриш заработал:

Супруга следующие доходы:

Наличными семья заявила: $32 тыс. и €4 тыс. В на банковском счете — 6,6 тыс. гривен.



Если учесть, что с 2018 года сбережения семьи Гавриша практически не менялись ($29 тыс. и €4 тыс.), то, чтобы приобрести автомобиль премиум класса в 2019 году по его реальной стоимости, нужно было отдать все заработанное и остаться ни с чем.

Но по отчетам все выглядит не так: семья налоговика поменяла старый автомобиль (скорее всего Volvo S 80 2008 г.в.) на новый и указала заниженную цену. Чтобы хоть как-то свести расходы/доходы, и инвестировала в строительство квартиры. Инвестиция объяснению не поддается.

Так что вопросы к молодому налоговику, который не удержался и побежал с родней скупать квартиры/машины, у правоохранителей должны возникнуть. Хотя, конечно, лучше начать с первопричин всего — с ревизии его деятельности. Ею, конечно же, должны заняться объективно те лица, которые далеки от покровителей Гавриша и их приспешников. Ниточки наверняка потянутся к Любченко и его людям, потому нужны незаангажированные ревизоры.

Андрей Пшеничный dubinsky.pro