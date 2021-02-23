Галимжан Есенов: как клан помог выбраться из грязи в князи

Галимжан Есенов все чаще упоминается в средствах массовой информации и на просторах интернета в связи с тем, что «АТФБанк», владельцем которого является миллиардер, за последние несколько лет дважды получил огромное финансирование по непонятным причинам.

ГАЛИМЖАН ЕСЕНОВ: ЗА ЧТО АТФБАНК ПОЛУЧИЛ ПОМОЩЬ?

В 2017 году финансовая помощь банку составила 260 млн долларов. Аналитики считали ее одноразовой, так как банк не был ценным для экономики Казахстана. Спустя несколько лет, в феврале 2020 года, «АТФБанк» получил 80 млн от Национального банка РК и 350 млн — от фонда благосостояния страны «Самрук-Казына», председателем которого является тесть Есенова, видный политик Ахметжан Есимов.

Напомним, что «АТФБанк» олигарх приобрел в 2013 году за 500 млн долларов. По информации СМИ, такую «дорогостоящую» сделку удалось заключить именно благодаря связям с Ахметжаном Есимовым.

Сегодня Галимжан Есенов является одним из богатейших людей Республики Казахстан. Хотя родился он в небогатой семье. Но действительно ли его семья так проста, как кажется?

Галимжан Есенов: родственники нового олигарха

Дядя 38-летнего миллиардера, Есенов Максутбек Шахмарданович, является председателем правления компании-производителя удобрений «Казфосфат», начиная с 2008 года. Вообще его характеризуют как труженика, который собственными усилиями добился такой высокой должности. Но интересное совпадение (совпадение ли?): его племянник, Галимжан Есенов, купил компанию «Казфосфат» за 140 млн долларов. Сделал он это практически после женитьбы на дочери Ахметжана Есимова в 2007 году. Похоже, деньги для сделки он получил от тестя.

Жена председателя «Казфосфата», Иксанова Гульнар Мустахимовна, также имеет богатую должностную историю. Супруга фосфорного магната — видный политический деятель, член политсовета партии «Нур Отан». С 2012 до 2019 года она была депутатом Мажилиса Казахстана, а также председателем комитета по социально-культурному развитию, членом национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК. До политической карьеры Гульнар Мустахимовна длительное время работала в сфере телерадиовещания в таких компаниях, как «Телевидение и радио Казахстана», «ТАН», «Мир», а в АО «Агентство “Хабар”» на протяжении 5 лет занимала позицию генерального директора.

Брат Максутбека Есенова, Султанбек — бизнесмен и член правления «Дельта Банка». Кстати, Галимжан в свое время был крупным акционером, а до 2011 года и председателем совета директоров этого банка.

Похоже, благодаря родственным и политическим связям, Галимжан Есенов обеспечил хорошее положение не только себе, но и своим проектам, которые, судя по периодической помощи государства, совсем неприбыльны.

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