Раздельные VIP-кресла и кожа наппа: в каком лимузине будет ездить сын Кириенко

«Ростелеком» готов потратить до 83 млн рублей на закупку автомобилей представительского класса. Это следует из документации запроса котировок на официальном сайте госзаказа.

Госкомпании нужны три чёрных автомобиля представительского класса модели Genesis G90 либо её аналога, за каждый из которых она готова заплатить до 5,56 млн рублей. Ещё шесть таких же автомобилей, но в упрощенной комплектации, «Ростелеком» готов приобрести, заплатив по 5,4 млн рублей за каждый. Кроме того, компания включила в закупку 10 автомобилей бизнес-класса, за каждый их которых готова заплатить до 3,3 млн рублей.

Среди нескольких десятков обязательных требований к автомобилям представительского класса, указанных в техзадании «Ростелекома»:

— наличие в автомобиле аудиосистемы Lexicon Quantum Logic Surround с 17 динамиками и функцией Clari-Fi;

— отделка сидений, дверных панелей, передней и центральной консоли кожей Наппа;

— отделка салона натуральным деревом и алюминиевыми деталями;

— зеркальца с подсветкой для задних пассажиров;

— проекция показаний приборов на лобовое стекло, включая подсказки навигации;

— раздельные VIP-кресла для двух пассажиров.

Представительские автомобили приобретаются для руководства компании, сообщил «Открытым медиа» представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. По его словам, компания заключит с поставщиком рамочное соглашение, и, несмотря на присутствие в техзадании 19 автомобилей, по факту в этом году госоператор намерен купить только две машины — Genesis G90 либо её аналоги, уточнил Поляков. По его словам, компания закупает их «взамен изношенных». При этом он уточняет, что автомобили этой марки собирают в Калининграде.

Кто именно будет пользоваться этими машинами, Поляков не уточнил. В разделе «Топ-менеджмент» на сайте «Ростелекома» указан 31 человек, включая 60-летнего президента компании Михаила Осеевского и 37-летнего первого вице-президента Владимира Кириенко, сына первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. В «Ростелекоме» также есть правление как коллективный орган управления, куда также входят Осеевский и Кириенко-младший.

Госкомпании могут законно заключать подобные рамочные договоры, закон о госзакупках ограничений на этот счёт не содержит, сказала «Открытым медиа» эксперт «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ирина Чарикова. Все нюансы таких закупок определяются положениями о закупках конкретных компаний, и, в частности, положение о закупках «Ростелекома» такую возможность руководству компании предоставляет, констатирует она.

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