Жириновский объяснил предложение ограничить вес чиновников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил в Telegram-канале свое предложение установить предельный вес для граждан и госслужащих.

Он напомнил, что лишний вес считается одним из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности. «Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни», — заметил Жириновский.

По его словам, один из способов продемонстрировать такую политику — ограничить предельные весовые параметры для чиновников. «Условно, 100 килограммов. Хочешь оставаться на госслужбе — поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой — придется реализовывать себя в другой сфере», — написал лидер ЛДПР.

При этом для остальных граждан такие параметры не должны быть обязательными. Однако врачи могут объявить, какие измерения тела считаются здоровыми, чтобы россиянам было проще следить за своим здоровьем.

Ранее Жириновский предложил ввести законодательные ограничения по весу для чиновников и простых россиян. По его словам, норматив по весу для государственных служащих должен быть установлен на отметке в 100 килограммов.

Его предложение раскритиковала врач-диетолог Наталья Григорьева, которая назвала инициативу политика неграмотной. «Бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес», — сказала она.

Свое мнение также выразил и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заверил, что в предвыборной программе партии такого пункта не будет. На вопрос о том, не планирует ли ЛДПР распространить требования на кандидатов в депутаты Госдумы, Лебедев ответил так: «Ну, начнем с самого Жириновского, а там посмотрим».