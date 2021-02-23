Владимир Токарев – всё. Мишустин поможет Савельеву избавиться от скандального зама

Причуды борьбы с коррупцией. Бывшего главу МинЖКХ Михаила Меня подвели под какую-то странную уголовку и прилюдно держали в клетке в зале суда, а скандально известный чиновник этой же сферы в правительстве разгуливает на свободе.

Причём наряжается в смешной мундир с погонами, как чванливый и знатный железнодорожник. До недавнего времени этот бывший мент из Белгородской области действительно был руководителем Росжелдора.

Речь, как догадались пытливые читатели «Устава», пойдёт об одиозном Владимире Токареве, который в последние годы занимает кресло заместителя министра транспорта РФ. Это известный чиновник-коммерсант на госзаказах, который по масштабам своих аппетитов и циничности их удовлетворения давно переплюнул богобоязненного Меня.

Над Токаревым уже сгущаются тучи. Несколько дней назад премьер Михаил Мишустин уже выбил из-под Токарева кресло руководителя Росжелдора. Это заметное аппаратное ослабление. До этого бытовало мнение, что «Токарь» только растёт. В 2018 году непонятно с какой стати получил-таки должность замминистра, в 2020 ему отдали ещё и Росжелдор. На самом деле по Токареву плачут не важные правительственные позиции, а совсем другие, более прохладные места.

«Устав» начинает публиковать досье на Владимира Токарева (ИНН 760404359025), который начинал ураганить ещё замом Виктора Басаргина в Минрегионе.

Материалы должны заинтересовать ответственных подчинённых главы Администрации Президента РФ Антона Вайно, Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, председателя СКР Александра Бастрыкина, руководителей ФСБ и МВД Александра Бортникова и Владимира Колокольцева. В предоставленных материалах поставлены вопросы, в том числе, о проверке и уголовно-правовой оценке манипуляций с миллиардными государственными контрактами, осваивавшимися по линии Минрегиона, когда Владимир Токарев состоял в руководстве этого ведомства и был способен оказать влияние на принятие коррупциогенных решений.

Ну и нынешний глава Минтранса Виталий Савельев тоже не останется в стороне, раз ему достался в наследство столь одиозный заместитель.

— Товарищ начальник, как мне вышибить вороватого Володьку?

«Перечень компаний, наименований и сокращений, используемых в материале:

ООО «Управляющая компания «ТрастКапитал» (далее — ООО «УК ТК») — ИНН 7709844631. Генеральный директор Иванов Александр Николаевич — компания, созданная в декабре 2009 года. Де-факто на 95% принадлежит Токареву В.А.

ООО «Торговый дом «ТрастКапитал» (далее — ООО «ТД ТК») — ИНН 7701929996. Генеральный директор Алдобаев Антон Владимирович — компания выполняла функции торгового дома по поставке строительных материалов и оборудования для строительства. В настоящее время правоохранительными органами в отношении руководителя и сотрудников ведутся материалы проверки по факту неуплаты налогов и мошеннических действий в особо крупном размере.

ООО «Главная Строительная Инвестиционная Компания» (далее — ООО «ГСИ») — ИНН 7709611588 – компания была приобретена в июне 2012 года, на настоящий момент находится в стадии банкротства, конкурсный управляющий Бейя Кристина Мартеновна, конкурсный управляющий назначен по представлению ООО «Спецтрансстрой», являлась одной из основных компаний выполняющей роль генподрядчика. До 2012 года имела название ООО «А2 Управление инвестициями» и занималась подготовкой заявок для подачи в Минрегион России для участия в отборе проектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (председателем комиссии являлся Токарев В.А.).

ООО «Группа компаний «ГлавСтройИнвест» (далее – ООО «ГК ГСИ») – ИНН 7714903297, на настоящий момент находится в стадии банкротства, конкурсный управляющий Рощин Владимир Витальевич, основной деятельностью являлось бухгалтерское сопровождение и юридические услуги, так же частично осуществляло поставки товаров в Республику Южная Осетия.

ООО «Балтийская Строительная Инвестиционная Компания» (далее – ООО «БСИ») – ИНН 7842390724 – находится в стадии банкротства, конкурсный управляющий Гребенщиков Вадим Борисович. Компания являлась Генпроектировщиком по проектирование объектов социальной инфраструктуры в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2015-2017 годы, государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Южная Осетия

ЗАО «ЭлектролайнПРО» (далее – ЗАО Электролайн») – ИНН 7734630312 – компания в 2010 году приобретена у Фетисова Антона Петровича, сначала было приобретено 67%, затем в 2012 году выкуплена полностью по номинальной стоимости. На настоящее время находится в стадии ликвидации, ликвидатор Сухих Светлана Сергеевна, компания являлась основным Генподрядчиком по строительству объектов энергетики и ЖКХ.

ООО «ГлавСтройМеханизация» (далее – ООО «ГСМ») – ИНН 7714345839 – компания создана в 2015 году, на настоящий момент находится в стадии банкротства, конкурсный управляющий Хасанов Анзор Хусанович, данная компания выполняла функции по содержанию и эксплуатации собственной и лизинговой техники, а также по обеспечению техникой строительных процессов.

ООО «ТрастБилдингКомпани» — ИНН 7701874842 – Генеральный директор Недосеко Е.В., компания создана для покупки ООО «ИЦ Курс» и ООО «Кварта Инжиниринг» (подробнее см. Приложение 2) которые выполняли государственные контракты для нужд Минрегиона России

ООО «ГлавТехноСтрой» (далее – ООО «ГТС») – ИНН 7714933799, создана летом 2014 года, совместно с Кювлюком Валерием Петровичем специально для реализации контрактов, заключенных с ПАО «РусГидро» и ее дочерними предприятиями. На настоящее время находится в стадии банкротства, конкурсный управляющий Круподра Петр Романович.

ООО «СоюзСтройПроект» — (далее ООО «ССП») – ИНН 9801019225. Компания, созданная в 2015 году на территории Республики Южная Осетия, специально для реализации проектов в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2015-2017 годы, государственной поддержки инвестиционных проектов

ООО «УК ПромРесурсМенеджмент» (далее – ООО «УК ПРМ») – ИНН 7714935147 – компания создана для консолидации бизнеса, связанного с добычей нерудных материалов, принадлежало два карьера находящихся в г. Солнечногорске Московской обл. и г. Киржач Владимирской обл. Оба актива приобретены Токаревым В.А. у своего зама Косенкова И.И. за 35 000 000 (тридцать пять миллионов) руб. Впоследствии земля под карьером в г. Солнечногорск Токаревым оформлена на себя лично, а карьер в г. Киржач оформлен на Токарева В.А. и двух его заместителей: Потапенко Е.А. и Косенкова И.И.

Группа компаний ГлавСтройИнвест (далее – ГК ГСИ) – название всех вышеуказанных компаний как холдинговой структуры.

Токарев Владимир Александрович – первый заместитель генерального директора ООО «СпецТрансстрой» (ИНН 2317057867, Москва ул. Радио 24/1), фактический собственник компаний указанных ниже.

Чиновник с физиономией бандита

В 2000-2001 годах работал в УВД по Белгородской области.

В 2001-2004 годах занимался в основном адвокатской деятельностью.

С 2004 года по 2006 год являлся заместителем начальника Дирекции по экономике и бюджетированию ОАО «Вагонреммаш», одной из дочерних структур ОАО РЖД.

В 2006 назначается на должность заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, являлся председателям конкурсной комиссии по закупкам для государственных нужд.

В декабре 2008 года переходит работать в Министерство регионального развития России на должность заместителя министра.

С 28 апреля по 21 мая 2012 года, в связи с отставкой Виктора Басаргина, исполнял обязанности Министра регионального развития России.

С 2009 года по 2013 возглавлял комиссию Минрегиона России по отбору проектов, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Во время работы в Минрегионе России был председателем конкурсной комиссии по заключению Государственных контрактов в рамках реализации Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Также являлся куратором Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия

С 6 апреля 2013 года работал заместителем Министра регионального развития Российской Федерации – руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (1 ноября 2013 года Федеральное агентство по строительству и ЖКХ преобразовано в самостоятельное министерство). С декабря 2013 года по апрель 2014 года занимал должность заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

С мая 2014 по декабрь 2015 года работал заместителем председателя правления ПАО «РусГидро» — генеральным директором ОАО «ГидроОГК»

С апреля 2016 — заместитель генерального директора ООО «Спецтрансстрой»

С марта 2018 года — гендиректор ООО «Управляющая компания Трансюжстрой»

С 2009 по 2018 год Токарев В.А. юридически либо фактически (через номинальных собственников и руководителей) владел следующими компаниями (подробное описание всех компаний и связь их с семьей Токарева В.А. в Приложении 2) и был руководителем:

— всей группой компаний ГлавСтройИнвест и связанных с ними компаний

— ООО «Технокомпакт»

— ООО «А2 Управление инвестициями»

— ОАО «УК ГидроОГК»

— ООО «СКХ»

— ООО «ЭкоСклад»

— ООО «ГАЛАТ» и ее дочерние компании

— ООО «ТуполевЭстейт»

— ООО «ТуполевЭстейт4»

— ООО «ТуполевЭстейт7»

— ООО «Радио2»

— ООО «Радио3»

— ООО «ИЦ Курс»

— ООО «КвартаИнжиниринг»

— ООО «УК ПГК»

— ООО «Альянс»

— ИП Токарева И.В.

Группа компаний «ГлавСтройИнвест» и ее деятельность, связанная с работой Токарева В.А.

ВЛАДИМИР ТОКАРЕВ И БИЗНЕС

В декабре 2009 года Владимир Токарев создает компанию ООО «УК ТК» и оформляет ее на Иванова А.Н. как номинального учредителя и руководителя. Иванов являлся фактическим помощником Токарева и выполнял от его имени как поручения, связанные с компанией, так личные (имеется большое количество переписки).

Весь доход от деятельности бизнеса, построенного на ООО «УК ТК» как головной компании, перечислялся в пользу семьи Токарева, о чем более подробно описано ниже.

В 2010 году Токарев В.А. договорился со своим знакомым Фетисовым Антоном Петровичем о продаже им 67% ЗАО «ЭлектролайнПРО» в пользу ООО «УК ТК» по номинальной стоимости за 6700 руб. В обмен Токарев В.А., занимавший на тот момент должность заместителя Министра регионального развития, пообещал Фетисову А.П. (уроженцу Воронежской обл.) с использованием своего служебного положения обеспечить заключение договоров с администрацией Воронежской области по объектам строительства финансируемых Минрегионом России, а именно:

— на строительство «Трансформаторной подстанции в индустриальном парке «Масловка» с электрическими сетями», стоимостью 433 644 000 руб., финансирование которой осуществлялось за счет средств Инвестиционного фонда РФ, а куратором отбора проектов и их финансирования являлся Токарев В.А.;

— на «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Воронеж» в рамках реализации программы Президента РФ на сумму 436 000 тыс. руб., финансирование Минрегионом России в виде субсидий из федерального бюджета регионам РФ.

Данные объекты были единственные, строительство которых осуществляло ЗАО «ЭлектролайнПРО», до этого компания занималась только поставкой оборудования. В связи с полным отсутствием у ЗАО «ЭлектролайнПРО» собственных сил, все контракты выполнялись субподрядными организациями, подбором которых занимался Фетисов А.П.

В 2012 году Владимир Токарев решил полностью забрать себе ЗАО «ЭлектролайнПРО», чтобы не делиться с Фетисовым прибылью и договорился с Фетисовым А.П. о полном переоформлении ЗАО «ЭлектролайнПРО» на ООО «УК ТК» по номинальной стоимости и выходе Фетисова из бизнеса, ссылаясь на то, что данная компания интересна каким-то «высоким руководителям» и они решили ее забрать себе. До настоящего момента компания принадлежит ГК ГСИ.

Далее на базе ООО «УК ТК» и ЗАО «ЭлектролайнПРО» по указанию Токарева В.А. началось создание так называемой Группы компаний ГлавСтройИнвест (далее — ГК ГСИ).

В конце 2010 года по указанию Токарева В.А. была приобретена компания ООО «А2 Управление инвестициями», которая в последствии была переименована в ООО «ГлавСтройИнвест». До приобретения Токаревым ООО «А2 Управление Инвестициями» занималось подготовкой заявок для участия в отборе проектов на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ, комиссию по отбору проектов на тот момент возглавлял Владимир Токарев.

Все заявки, разработанные ООО «А2 Управление инвестициями», получили государственную поддержку за счет средств Инвестиционного фонда РФ. А именно: заключены контракты с ООО «УК Индустриальный парк Камские поляны», АНО «Институт развития регионов», ЗАО «НВЦ ТрансТехИнжиниринг» и ООО «Ставролен», которое находятся в Ставропольском крае. Затем ГК ГСИ получила все генеральные подряды по стройкам в Ставропольском крае, финансирующиеся из Инвестиционного фонда РФ.

ВЛАДИМИР ТОКАРЕВ И МИНРЕГИОН

Далее Владимир Токарев, занимая должность заместителя Министра регионального развития РФ и непосредственно отвечая за финансирование за счет средств Инвестиционного фонда РФ, через Минрегион обеспечил заключение с ЗАО «ЭлектролайнПРО» и ООО «ГСИ» (являлись основными компаниями с функциями генподряда) следующих государственных контрактов, которые финансировались за счет Инвестиционного фонда РФ через субъекты РФ, а также за счет субсидий, выделяемых Минрегионом РФ субъектам РФ из средств федерального бюджета:

— Государственный контракт от 28.02.2011 на выполнение работ по строительству объекта «Трансформаторная подстанция в индустриальном парке «Масловка» с электрическими сетями» на сумму 433 644 тыс. руб.;

— Государственный контракт от 07.02.2011 на выполнение работ по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Воронеж» на сумму 436 000 тыс. руб.

— Государственный контракт от 01.03.2012 на выполнение работ по объекту «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего пользования в г. Буденовск» стоимостью 572 147 тыс. руб.

— Государственный контракт от 04.10.2012 на выполнение работ по строительству «Создание регионального индустриального парка в г. Невинномысск. Наружные сети электроснабжения» стоимостью 365 824 тыс. руб.;

— Государственный контракт 29.12.2012 на выполнение работ по строительству объекта: «Наружные сети электроснабжения к металлургическому заводу СавСталь. 1-я очередь. Комплекс прокатного цеха» стоимостью 479 990 тыс. руб.;

— Государственный контракт от 24.12.2012 на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (1-й этап) стоимостью 375 665 тыс. руб.;

— Государственный контракт от 05.06.2013 на выполнение работ по объекту «Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 в г. Ростов-на-Дону» стоимостью 611 837 млн. руб.;

— Государственный контракт от 07.06.2013 на выполнение работ по объекту «Строительство высоковольтной линии электропередачи (ВЛ-110кВ) с электрическими понижающими подстанциями, г. Буденовск, Буденовский район» стоимостью – 1 282 599 тыс. руб.;

Работы по вышеуказанным контрактам (за исключением двух) были выполнены в полном объеме.

Таким образом, Владимир Токарев находясь в должности заместителя Министра регионального развития, с использованием своего служебного положения, обеспечил ГК ГСИ заключение государственных контрактов в 2010-2013 годах, финансируемых с привлечением средств Инвестиционного фонда РФ и в виде субсидий регионам РФ в рамках программы благоустройства дворовых территорий под патронажем Президента РФ, финансируемых через Минрегион РФ, на общую сумму 4 557 706 000 руб., и получил за счет них доход порядка 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей (до лета 2014 года) (подробнее см. далее).

Токарев принимал непосредственное участие в деятельности ГК ГСИ и согласовывал все от зарплаты до подрядчиков (имеются отчеты, написанные его рукой). Функции генерального директора в течении 2012 года выполнял давний знакомый и бывший подчинённый, а также сосед Токарева В.А. Юдин Е.В., а далее его бывший подчиненный по Минрегиону, вышедший на пенсию Васютин Н.А. Затем ГК ГСИ всегда находилась под контролем людей, до этого работающими у него в подчинении.

В ноябре 2010 года через входящую в ГК ГСИ ООО «ТрастБилдингКомпани», генеральным директором которой являлся Недосеко Е.В. (а с мая 2016 года является непосредственным подчинённым Токарева), оформлена сделка по покупке 50% в компаниях ООО «ИЦ Курс» и ООО «КвартаИнжиниринг» по номинальной стоимости.

Затем, в декабре 2010 года, Минрегионом России в лице Токарева как председателя конкурсной комиссии с ООО «ИЦ КУРС» было заключено два государственных контракта на общую сумму 33 965 000 (тридцать три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) руб., а именно:

— государственный контракт от 19.11.2010 № 80 «Развитие типовой информационной системы автоматизации и мониторинга подготовки документов и материалов, разрабатываемых при составлении и исполнении федерального бюджета на текущий год и плановый период на примере федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» на сумму 14 500 тыс. руб.;

— государственный контракт от 09.12.2010 № 87 «Повышение эффективности и результативности выделения и использования средств государственной финансовой поддержки субъектам РФ Дальневосточного федерального округа» — на сумму 19 465 тыс. руб.

Средства с вышеуказанных контрактов в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) руб. были обналичены через фирмы однодневки.

По факту неисполнения контрактов ООО «ИЦ Курс», выявленного в результате работы инвентаризационной комиссии Минрегиона РФ (Приказ от 17.04.2014 № 161) Министром регионального развития РФ Слюняевым И.Н. (в 2014 году переименовался в Албина) в 2014 году было написано заявление в МВД РФ. По результатам рассмотрения вышеуказанного обращения Министра УЭБиПК ГУ МВД России по Москве выявлены признаки преступления в действиях заместителя Министра регионального развития РФ и материал первоначальной проверки был направлен в Следственный комитет РФ по Москве.

Токарев, используя свои связи и влияние, смог бы повлиять на ход рассмотрения первоначального материала проверки и на показания свидетелей. Следственный комитет РФ по Москве вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела № 275пр-14 в отношении Токарева В.А. (копия имеется). В настоящее время заинтересованными лицами направлена мотивированная жалоба в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет и ФСБ России об отмене отказного материала проверки Следственного комитета РФ и проведения повторной проверки по факту заключения и исполнения вышеуказанных Государственных контрактов центральным аппаратом Следственного комитета РФ.

Также, имея в прямом подчинении Федеральное государственное учреждение «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», которое по результатам деятельности за 2008 год имело чистую прибыль в 1,1 млрд. руб., Токарев организовал заключение двух контрактов с компаниями Санкт-Петербурга на 1 млрд. руб. на разработку никому не нужного программного обеспечения для ФГУ ФЛЦ. Денежные средства были обналичены, в том же году принято решение ликвидировать ФГУ ФЛЦ. Таким образом, разработав за 1 млрд. руб. программное обеспечение, избавился от него вместе с компанией в этом же году».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

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