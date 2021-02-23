Апартаментный схематоз сочинского депутата Малыхина

За строительством шикарного апарт-комплекса в Сочи может стоять незаконное банкротство пансионата, треть акций которого принадлежали Российской Федерации.

Ради прибыльного девелоперского проекта госактивы распродавались по ценам, в сотни раз ниже рыночных. Кубанские правоохранители отказываются привлекать к ответственности лиц, в интересах которых осуществлялись сделки. А ключевой игрок в этой схеме — депутат городского парламента, отвечающий за вопросы санаторно-курортного комплекса и туризма.

В рубрику ПАСМИ “Сообщить о коррупции” обратился бывший акционер АО «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» Денис Гомозов. В ноябре 2019 года он приобрел 56% акций общества, уже находящегося в процессе банкротства. По оценке Гомозова, активы предприятия превышали стоимость долгов, поэтому сделка обещала быть прибыльной. Однако, получив доступ к материалам банкротного дела, новоявленный акционер понял, что схема банкротства, судя по всему, была незаконной. “За такие схемы уже многие отсидели и вышли”, — написал Денис Гомозов в обращении в редакцию.

Он провел самостоятельное расследование обстоятельств ликвидации компании. Акции в июле 2020 года у Гомозова изъяли через суд, но он до сих пор не оставляет попыток добиться объективной проверки обстоятельств банкротства курортного комплекса, треть которого принадлежала государству.

Скидка в 400 миллионов

По данным собеседника ПАСМИ, одним из ключевых фигурантов сомнительной приватизации пансионата мог быть депутат городского собрания Сочи Дмитрий Малыхин.

По данным Центра раскрытия корпоративной информации, с января 2013 года Малыхин занимал должность генерального директора АО «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс», а затем был назначен председателем совета директоров.

Пансионат представлял собой комплекс зданий — гостиница «Олимпийская» и шесть блоков мотелей «Меридиан». В этом санаторно-курортном учреждении проходили лечение, в том числе, по социальным путевкам, предоставляемых государством.

До 2016 года в госсобственности было 35% акций пансионата: 25% — у Росимущества и 10% — у «Фонда государственного имущества Краснодарского края». Контрольный пакет акций — 54% — принадлежал офшорной компании «Манитоба Эстейтс Корпорейшн» (Британские Виргинские острова), согласно выпискам из ЕГРЮЛ, управляемой Дмитрием Малыхиным через ООО «Ай Си Эй».

С начала 2016 года государство стали вытеснять из рядов акционеров. Первый этап передела пришелся на 26 января, когда в рамках федеральной программы приватизации прошел открытый аукцион по продаже акций пансионата, принадлежавших Росимуществу. Пакет в 25% выкупила компания ООО «Юг-Недвижимость» за 77,7 млн рублей.

Через полгода — 29 июля 2016 года — та же фирма «Юг-Недвижимость» приобрела за 15,1 млн рублей здание гостиницы «Олимпийская». Сделка была осуществлена по инициативе правления пансионата, возглавляемого Дмитрием Малыхиным.

Правда, рыночная цена этого объекта была в 30 раз выше — 466, 1 млн рублей. Именно эта цифра была утверждена советом директоров на основе выводов экспертов буквально за месяц до сделки — 24 июня.

Однако непосредственно в день продажи гостиницы состоялось внеочередное собрание акционеров под председательством Малыхина, на котором было решено продать здание гостиницы вместе с правом долгосрочной аренды земельного участка не по рыночной, а по балансовой стоимости.

В итоге, как пояснил Денис Гомозов, компания «Юг-Недвижимость» получила скидку как минимум в 450 млн рублей.

Земельная распродажа

“В последующем, видимо, чтобы не привлекать внимания общественности и правоохранительных органов к выводу оставшейся недвижимости и активов из предприятия, которым на 10% владеет Краснодарский край, Малыхин полностью избавился от участия государства в управлении пансионатом”, — отметил Денис Гомозов. Пакет акций у краевого Фонда госимущества правление пансионата выкупило в 2017 году примерно за 38 млн рублей.

После исключения государства из числа акционеров предприятия, по данным Гомозова, было совершено 13 сделок по выводу недвижимого имущества АО «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» в пользу ООО «Юг-Недвижимость» по заниженным ценам. Одна из наиболее знаковых — уступка в марте 2018 года за 300 тыс. рублей права аренды двух земельных участков площадью более 50 тыс. кв. метров, принадлежащих городу Сочи и Российской Федерации.

При этом, согласно оценке активов АО «Олимпийский-Дагомыс», подготовленной в июле 2016 года по заказу правления акционерного общества, “удельный показатель арендной стоимости одного квадратного метра незастроенных земельных участков на праве долгосрочной аренды” составляет порядка 4 тыс. 880 рублей.

Исходя из этих данных, стоимость 50 тыс. кв. метров земли, полученных в аренду фирмой «Юг-Недвижимость», в 2016 году должна была составлять порядка 244 млн рублей, а на момент сделки, учитывая инфляцию, — еще выше. Таким образом, цена на право аренды земли была занижена минимум в 813 раз.

Семейное банкротство

Судя по всему, земля, акции и здания пансионата попали в руки частной компании практически задаром не просто так — собеседник ПАСМИ установил взаимосвязи руководства «Юг-Недвижимости» с правлением курортного санатория. С 2016 по 2018 годы, когда проходила основная распродажа активов, учредителем ООО с долей 99,99% являлась Певнева Ольга Александровна.

Ее полная тезка — это бывшая супруга члена совета директоров пансионата Певнева Александра Витальевича, основного акционера АО «Олимпийский-Дагомыс» в 2018 году. По выписке из реестра владельцев, в распоряжении Александра Певнева находилось более 40 тыс. акций из общего количества в 49 тыс.

Таким образом, сделки по продаже активов между правлением Пансионата и компанией «Юг-Недвижимость», по мнению Гомозова, можно оценить как аффилированные. Эти операции нарушали интересы акционеров, а в дальнейшем привели к банкротству, которое, по всей видимости, было преднамеренным.

В апреле 2018 года, после продажи основных недвижимых активов курортной лечебницы, было принято решение о добровольной ликвидации АО «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс».

К этому времени, согласно судебным документам, задолженность предприятия превышала 256 млн рублей, из них около 70 млн составляли долги по налогам. При ликвидации в добровольном порядке пансионат был обязан рассчитаться с долгами. Но, по всей видимости, правление акционерного общества не захотело платить по счетам и предпочло путь банкротства предприятия по упрощенной процедуре, когда долги можно не отдавать ввиду отсутствия активов.

Формальной основой для банкротства стало заявление в Арбитражный суд Краснодарского края от депутата Азовской городской Думы Алексея Ковалева. Пансионат якобы не оплатил Ковалеву около 770 тыс. рублей по некоему договору аренды транспорта от 2017 года. Однако, по информации Дениса Гомозова, полученной от бывшего работника дагомысского санатория, данный договор мог быть оформлен задним числом для искусственного создания задолженности.

Кроме того, Гомозову удалось выявить возможную аффилированность Алексея Ковалева с председателем совета директоров пансионата Дмитрием Малыхиным.

“В июне 2019 года Малыхин, владевший ООО «Азовское пассажирское автотранспортное предприятие», назначил генеральным директором этого ПАТП Ковалева Романа Алексеевича — сына того самого депутата Алексея Ковалева. А в июле 2019 года Малыхин передал компанию в полную собственность депутатского отпрыска. Является ли это благодарностью за инициирование процедуры банкротства или просто коммерческими отношениями, остается только гадать”, — заметил Денис Гомозов.

А сам Дмитрий Малыхин в сентябре 2020 года стал генеральным директором компании «Ле Ронд Девелопмент» — так после переименования называется «Юг-Недвижимость». Сейчас он является единственным учредителем фирмы с уставным капиталом в 92 млн рублей.

Компания Малыхина проводит реконструкцию пансионата, на базе которого строится апартаментный комплекс Adagio Le Rond Sochi, который войдет в сеть международного гостиничного оператора Accor Hotels. Причем, «Коммерсантъ» еще в 2018 году писал о том, что банкротство пансионата изначально могло быть частью коммерческого плана по строительству апарт-комплекса.

Правоохранительное безмолвие

По мнению Дениса Гомозова, действия руководства акционерного общества «Олимпийский-Дагомыс» по продаже активов перед входом в процедуру ликвидации должны заинтересовать правоохранительные структуры. Но служители закона сомнительную схему ликвидации санаторно-курортного центра игнорируют.

Заявление о преднамеренном банкротстве компании, участие в котором могли принимать Дмитрий Малыхин и Александр Певнев, Денис Гомозов направил в Следственное управление СКР по Краснодарскому краю 27 октября 2020 года. Следователи перенаправили материалы в УВД по городу Сочи, ответа от полицейских Гомозов не получил до сих пор.

В связи с игнорированием заявлений на региональном уровне, собеседник ПАСМИ в декабре 2020 года направил обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В январе 2021 из СКР Гомозову сообщили, что его заявление перенаправлено региональным следователям, на действия которых и жаловался автор обращения.

Кроме того, в январе 2021 года Гомозов написал заявление на имя прокурора Сочи Вячеслава Овечкина. Ответа от главы городского надзора пока не поступило.

При этом, процедура банкротства АО «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» еще не завершена — дело находится в Арбитражном суде Краснодарского края. Одним из основных кредиторов выступает Управление ФНС по Краснодарскому краю, долг перед которым в 70 млн рублей правление акционерного общества не погасило до сих пор.

Примечательно, что в июне 2018 года, после выхода статьи в “Коммерсанте”, межрайонная ИФНС №7 по Краснодарскому краю подала заявление в суд о пересмотре по вновь открывшихся обстоятельствам процедуры банкротства, которое, возможно, являлось преднамеренным. Однако, в январе 2021 года межрайонная инспекция, возглавляемая Лилианой Алаторцевой, отозвала поданное ранее обращение.

“Я считаю, что на налоговиков могли надавить люди из правительства Сочи или Краснодарского края. Провести аферу с выводом активов одного из крупнейший курортных пансионатов без покровительства чиновников невозможно. Неслучайно бывший председатель совета директоров пансионата Малыхин в сентябре 2020 года стал депутатом городской думы Сочи. Сейчас он является заместителем председателя комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма. Этот факт иначе как издевательством над здравым смыслом назвать сложно”, — отметил Денис Гомозов.

Тем временем, параллельно с судебными баталиями по банкротному делу на месте пансионата продолжается строительство частного апарт-комплекса. Срок сдачи объекта — лето 2021 года.

pasmi.ru