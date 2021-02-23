Что за свою карьеру нажила Ангела Меркель?

В этом году в Германии пройдут выборы бундестага, а затем парламент утвердит канцлера. С 2018 года очевидно, что Ангела Меркель не будет снова претендовать на этот пост.

Политические аналитики начинают подводить итоги 16-летней эпохи Меркель. А мы посмотрим на жизнь самой влиятельной женщины планеты с меркантильной стороны: как она живёт и чем владеет.

Журналисты часто описывают Ангелу Меркель как очень скромного в бытовых вопросах человека. Впрочем, среди европейских политиков в этом плане выделиться довольно сложно – умеренность там явно вошла в моду, и деятелей, которые, как некогда Сильвио Берлускони, владели бы виллами и развлекались с моделями, в Старом Свете не осталось. Так, экс-президент Финляндии Тарья Халонен в своё время летала в Америку эконом-классом, а бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон даже селфился с пассажирами лоукостера, когда летал со своей семьёй на отдых. Вот и нынешнего британского премьера Бориса Джонса лондонцы время от времени видят верхом на велосипеде. Конечно, все эти эпизоды можно списать на политические технологии – мол, чиновники специально стараются быть ближе к народу ради популярности. Хотя в случае с Меркель такие упрёки не проходят – последние 20 лет вся её жизнь на виду.

Адрес съёмной квартиры фрау канцлера знает любой берлинец. Она расположена на четвёртом этаже дома старой постройки на улице Am Kupfergraben. Это самый центр Берлина. Из окон открывается вид на набережную Шпрее и Музейный остров. Не исключено, что и квартира Меркель может стать музеем. Впрочем, она привлекает туристов уже сейчас. Любой желающий может подойти прямо к парадному подъезду и заселфиться на фоне дверных звонков. На одном из них указано имя мужа канцлера – профессора Иоахима Зауэра. Он уже много лет преподаёт в университете и тоже является человеком пуб­личным. Правда, от политики держится как можно дальше.

Судя по масштабам здания, квартира Меркель и Зауэра по площади вряд ли превышает 100 «квадратов». Правда, над ней есть нежилой этаж, который, как предполагают, используется для обеспечения безопасности, размещения оборудования спецсвязи и т.п.

Личная вотчина главы немецкого правительства – её загородный дом. Он расположен в сотне километров от Берлина – в бранденбургском районе Уккермарк, недалеко от Темплина, в населённом пункте Хоэнвальде. Описывать эту недвижимость смысла нет, просто посмотрите на фотографию. Правда, она сделана в 2005 году. Но, случись здесь масштабная реконструкция, европейские папарацци уже снабдили бы нас всеми подробностями.

Вместо этого по интернету гуляют фотографии, на которых фрау Меркель делает покупки в обычном супермаркете. При этом её сопровождают двое охранников, но никаких оцеплений нет. И вряд ли этот шопинг можно назвать пиар-акцией: ради картинки политик наверняка не стала бы класть в тележку алкоголь и туалетную бумагу. Также известно: Меркель дома готовит и стирает сама, а на даче даже что-то выращивает на грядках.

По работе Меркель обычно ездит на специально изготовленном для неё AUDI A-8 D4/4H Security. А во время пандемии канцлер пересела на видавший виды минивэн Volkswagen. Расчёт прост: за счёт габаритов машины в ней можно соблюдать дистанцию от водителя. Наверное, под тем же предлогом можно было взять длинный-предлинный лимузин, но факт остаётся фактом.

В СМИ публиковалось множество снимков, на которых Ангела Меркель сидит за рулём самых разных машин. Но все они сделаны на автосалонах, которые посещала канцлер. Личной машины у неё, судя по всему, нет.

А что сможет себе позволить глава немецкого правительства, когда уйдёт в отставку? Журналисты уже подсчитали, что она имела возможность скопить около 3 млн евро. Расчёты очень просты и прозрачны. Зарплата канцлера – 18 тыс. евро в месяц. Плюс Меркель получает половину зарплаты депутата бундестага – это ещё 4554 евро. К тому же немецкий бюджет ежемесячно выплачивает ей 3230 евро на представительские расходы. Таким образом, все её доходы составляют 300 тыс. евро в год. Это по нынешнему курсу около 27 млн рублей. Для сравнения: министр промышленности РФ Денис Мантуров в последний раз задекларировал доход 586,02 млн рублей. Так что о такой коллекции недвижимости, как у семьи Мантуровых, Меркель и помышлять не может. Впрочем, у неё, судя по всему, другие приоритеты.

Ангела Каснер родилась в 1954 году в семье религиозного деятеля. С отличием окончила школу и начала делать карьеру учёного-химика в ГДР, защитила докторскую. Звучная фамилия Merkel ей досталась от первого мужа, с которым Ангела жила в студенческие годы. Она созвучна с немецким словом merklich – «заметный».

По работе молодой учёный бывала в СССР и хорошо говорит по-русски. В политику пошла в 1990-м на волне посткоммунистической оттепели и стала пресс-секретарём нового правительства, а потом депутатом бундестага. Гельмут Коль назначил её министром по делам женщин и молодёжи уже в объединённой Германии. С 2005 года различные коалиции в бундестаге 4 раза выбирали её главой правительства. В 2018 году Меркель объявила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.

versia.ru