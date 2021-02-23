Следователям ФСБ запросили много, но без штрафа

Участников расследования дела генерального директора издательства «Известия» ждут на строгом режиме

Для бывших сотрудников следственного управления ФСБ России, обвиняемых в вымогательстве взятки у экс-гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова, прокуратура запросила длительные сроки заключения.

Поскольку незаконное вознаграждение чекисты хотели получить не в деньгах, а в биткойнах, обвинение не стало применять к ним штрафные санкции.

Во 2-м Западном окружном военном суде начались прения сторон по делу бывших сотрудников СУ ФСБ России Сергея Белоусова и Андрея Колбова. Выступая на заседании, гособвинитель из главной военной прокуратуры попросил признать господ Белоусова и Колбова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ, назначив 13 и 10 лет колонии строгого режима соответственно.

В качестве дополнительного наказания обвинение настаивает на лишении подсудимых званий капитана и майора юстиции, однако предъявлять к ним штрафные санкции не стало.

По предварительным данным, это связано с тем, что офицеры вымогали взятку в биткойнах.

Теперь в прениях должны выступить защитники подсудимых, сами чекисты собираются сказать последнее слово, после чего судья Виталий Бакин удалится в совещательную комнату. Ожидается, что по делу, которое рассматривается с сентября прошлого года, приговор будет вынесен уже в марте.

Сотрудники следственного управления ФСБ Алексей Колбов (слева) и Сергей Белоусов

Фото: Ъ

Сергей Белоусов и Андрей Колбов оказались первыми следователями спецслужбы, которые сами оказались под следствием. По версии Следственного комитета РФ, расследуя уголовное дело экс-гендиректора ФГУП «Издательство «Известия»» Эраста Галумова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), они вымогали у фигуранта и его сына 65 млн руб. в биткойнах.

За вознаграждение офицеры обещали не привлекать к ответственности сына Эраста Галумова, а ему самому при условии дачи признательных показаний гарантировали условный срок.

О вымогательстве было сообщено в УСБ ФСБ, сотрудники которого и задержали следователей. Несмотря на разоблачение коррупционеров из ФСБ, господин Галумов обвинительного приговора по своему делу не избежал.

Гагаринский райсуд Москвы признал доказанным факт хищения им более 50 млн руб. при заключении инвестиционного контракта, приговорив бывшего главу издательства к шести годам заключения.

kommersant.ru