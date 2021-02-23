«Пусть убьют сразу, в коляске, как овощ, не хочу»

Из показаний можно узнать, как прошло убийство, что к нему привело, о закулисье подмосковной власти и мэрах, купленных мафией.

Главное, в показаниях всплывает некий «куратор», который имел большое влияние на Костю Большого и к которому Душко поехал на переговоры после возникновения конфликта с Пискаревым. Это «куратор» сказал мэру: «Договаривайся или пострадаешь!». Другие свидетели назвал этого человека- это хозяин банка «Крыловский», стразовых, строительных компаний и множества объектов в Подмосковье Михаил Рузин.

У Рузина интересная биография. В начале 90-х годов он являлся активным членом солнцевской преступной группировки и был «близкой связью» одного из «авторитетов» этой ОПГ Алексея Молчанова. Список судимостей и задержаний последнего персонажа занимает почти два листа. В разное время он привлекался за незаконное хранение оружия, угрозу должностному лицу, вымогательство и т.д. Согласно архивам УВД Одинцовского района 16 августа 1998 года Михаил Рузин был задержан в Подмосковье, как лицо, находившиеся в розыске. В качестве меры пресечения ему избрали арест. Впрочем, до суда очередное уголовное дело Рузина, так и не добралось. Что и не удивительно. Михаил всегда хвастался своим знакомым связями в правоохранительных органах. Он часто на дружеских пирушках рассказывал, что прикрытие от силовиков на разных уровнях ему оказывает начальник (сейчас уже бывший) ГСУ ГУВД Москвы генерал Иван Глухов. По словам источника Rucriminal.info, Михаил Рузин- серый кардинал Подмосковья. С одной стороны он тесно связан с мафией, в иерархии которой был выше, чем Костя Большой. С другой стороны он всегда был связан с одной из спецслужб московского региона и высокопоставленными чиновниками. Именно поэтому Рузин остался в деле Душко только свидетелем, хотя показания свидетелей и другие доказательства указывали на другое.

Rucriminal.info продолжает знакомить читателей с показаниями свидетелей и обвиняемых по эпизоду с расстрелом Евгения Душко.

«Показания свидетеля Аностолова К.А., согласно которым победа Душко на выборах и назначение его на должность председателя Совета депутатов противоречили интересам многих лиц. Так, изначально после победы на выборах Душко хотел принять участие в выборах главы города Сергиев Посад, однако по рекомендации какого-то высокопоставленного должностного лица на уровне Московской области Душко отказался от участия в этих выборах, и в результате главой города стал Маслов. Работа Маслова дважды оценивалась депутатами как неудовлетворительная, и по инициативе Совета депутатов Маслов был отстранен от должности. К продвижению Маслова был причастен руководитель или учредитель банка «Крыловский» Рузин. Примерно в мае 2011 года Душко встречался с Рузиным в Москве, и на этой встрече Душко высказывались претензии по поводу снятия Маслова с должности. Об этой встрече Душко рассказал Алостолову не сразу, а примерно через 2 месяца в бане. От Душко Aпостолову было также известно, что Рузин работает вместе с Костей Большим. Характеризуя их отношения, Душко сказа, что Рузин в иерархии занимает более высокое положение, чем Костя Большой. Душко не разрешал строительство участках, расположенных в г. Сергисв Посад. Эта позиция Душко была обусловлена тем, что вопрос застройки обсуждался им с представителями духовенства, которые тоже возражали против застройки. Апостолову, как и другим депутатам Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад, было известно, что Душко был намерен предпринять все возможные меры к тому, чтобы не разрешить строительство на земельных участках, на проспекте Красной Армии напротив aдминистрации и возле ДК им. Гагарина. Душко хотел не допустить выдачи администрацией разрешительных документов на строительство разрешения на разработку проекта планировки территории, разрешения на строительство. В качестве правового основания для отказа в выдаче таких документов Душко указывалось на приказ Росохранкультуры 262, согласно которому земли, прилегающие к Троице-Сергиевой Лавре, находятся в особой охраняемой зоне, строительство на которой запрешено. Однако указанный приказ не был в установленном порядке зарегистрирован в Минюсте. Чтобы обладать полной информацией о планируемых на территории города стройках, Душко ввел в состав комиссии, рассматриваюшей вопросы градостроительства землепользоваиия, депутата, которым стал Апостолов. Духовенство и Душко были также против строительства дома на земельном участке на ул. 1-й Ударной Армии г. Сергиев Посад, в районе школы N 1. Anостолову известно, что как минимум один из участков, расположенных на проспекте Красной Армии г. Сергиев Посад (напротив здания администрации), находился в аренде оpганизации, принадлежавшей Пискареву К.Ю. Ознакомившись в ходе допроса с копиями ряда документов, Апостолов пояснил, что земельный участок, расположенный возле дворца культуры им. Гагарина, находился в аренде ООО «Константа АЗ». Земельный участок по ул. 1-й Ударной Армии, в районе школы находился аренде ООО «Аквалэнд». Истинной причиной отказа администрацией ООО «Аквалэнд» во внесении изменений в проект генерального плана г. Сергиев Посад было нежелание сотрудников администрации допуститъ строительство здания в центре города. После убийства Душко началось строительство на земельном участке возле остановки «Дворец».

Показания свидетеля Соломатина П.А., согласно которым весной 2011 года он вместе с Душко Е.А. находился в бане Загорского электромеханического завода в пос. Афонасово. Душко рассказал Соломатину, что ему «названивает» некий Костя Большой. Было видно, что это беспокоило Душко.

Показания свидетеля Желудкова Д.Ю., согласно которым Душко Евгений приходился ему братом (двоюродным). Душко никогда не говорил Желудкову, что в его адрес поступают угрозы, но последнее время говорил, что надо выстраивать систему безопасности. В разговорах Душко Евгений упоминал человека по прозвищу Костя Большой.

Показания свидетеля Маслова Н.В., согласно которым в 2009 году свидетель победил на выборах мэра города Сергиев Посад. Предвыборную кампанию Маслов организовал за свой счет, сторонних средств для предвыборной кампании не привлекал. Еще до назначения мэром Маслову стали обращаться различные люди, осуществляющие коммерческую деятельность в г. Сергиев Посад. В один из первых дней после назначения Маслова исполняющим обязанности мэра он познакомился с Рузиным, которого ему представили как директора банка «Крыловский». После этого Рузин еще несколько раз приходил к Маслову с предложениями об инвестициях в строительство. Позднее архитектор города Сергиев Посад Маргарита обращалась к Маслову в интересах Рузина за разрешения на строительство на земельных участках, принадлежавших Косте Большому. Так как Рузин отказался инвестировать средства в сферу ЖКХ, Маслов прекратил свое общение с ним.

Показания свидетеля Калмыкова Ю.А., согласно которым он, как руководитель администрации города Сергиев Посад подписывал ряд документов, связанных с отказом в выдаче ООО «Константа АЗ» и ООО «Нигус» разрешений на застройку земельных участков в центре города. Решения об отказе в выдаче таких решений принимались коллегиально. В наибольшей степени выдача таких разрешений зависела от Душко, который в то время был самым влиятельным политиком в городе, занимал должность главы городского поселения председателя Совета депутатов. Душко, как и другие члены комиссии, считал, что нельзя застраивать исторический центр города. От Душко Калмыкову было известно, что однажды он встречался с Костей Большим, которому принадлежали земельные участки, расположенные напротив администрации г. Сергиев Посад и вблизи Дворца культуры им. Гагарина.

Показания свидетеля Вареновой В.Н., согласно которым свидетель была знакома с Костей Большим. Впервые Варенова увидела Костю Большого после публичных слушаний по вопросу выделения ему земельного участка под строительство на проспекте Красной Армин, д. 180 напротив администрации. Земля выделялась под строительство трёхэтажного торгового офисного помещения с подземными пaрковками. По результатам слушаний земля была выделена, но долго не удавалось разрешение на строительство. Кроме этого участка Косте Большому принадлежали и другие участки- у Дворца культуры, между зданием администрации и музейным комплексом «Конный двор». Со слов заместителя председателя Городского совета депутатов Захарова Вареновой известно, что незадолго до убийства 02.08.2011. Душко ему сказал: «Возвращайся поскорее из отпуска! Я так устал, всё ждут, когда дадут по голове. Хорошо, если сразу, а в коляске, как овощ, не хочу». Душко должен был уйти в отпуск 09.09.201 . Руководитель администрации Калмыков, уполномоченный подписывать разрешения на строительство, был другом и политическим соратником Душко, eго назначение состоялось по протекции Душко. Все понимали, что без согласия Душко Калмыков не выдаст разрешения на строительство».

Продолжение следует

Арсений Дронов