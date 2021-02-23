Linux – наше всё. Иностранная начинка «картонного» патриотизма

«Российские ведомства и ведущие корпорации уже несколько лет пользуются операционной системой, в безопасности которой никто не уверен.

Для проверки безопасности операционных систем (ОС) на базе ядра Linux Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) за 300 млн рублей создаст исследовательский центр. Такими ОС повсеместно пользуются государственные и силовые ведомства, однако в их основе лежит зарубежный программный код, в безопасности которого власти не уверены. При этом отечественные разработчики за создание таких систем «гребут» миллиарды, несмотря на то, что, по сути, не изобретают чего-то принципиально нового.

Как зарабатывают на ОС, которые могут быть потенциально опасны для госбезопасности?

Linux — это свободно (и зачастую бесплатно) распространяемая для разработчиков операционная система. Представлена она обычно в виде различных дистрибутивов — заархивированных файлов, готовых для установки. По сути, последние являются чем-то вроде деталей конструктора, из которых можно «слепить» что угодно под конкретные нужды.

Но любая деталь этого «конструктора» может оказаться своего рода троянским конём, поскольку файлы для установки Linux качают из зарубежных хранилищ. Более того, разработчик может даже скачать установочные файлы с «закладкой» от ЦРУ. При скачивании определённых «деталей» может внедриться и шпионское ПО, которое создаст канал утечки данных пользователей ОС.

Эта информация выглядит довольно тревожной на фоне того, что сейчас операционными системами на базе Linux пользуются российские госорганы, силовые ведомства, банки и даже предприятия оборонной, топливной, атомной промышленности и энергетики. То есть, существует прямая угроза государственной безопасности, в случае проникновения в код «вражеских» строк!

Тем удивительней, что несмотря на вполне реальные риски, разработка такого типа ОС продолжается по сей день, а конторы, занимающиеся этим, ежегодно получают многомиллионные подряды. И тут нельзя все спихнуть на то, что, мол, никто не в курсе, как именно создаётся отечественное ПО. Но нет же! Список таких ОС находится в открытом доступе: в их число, в частности, входят Alt Linux, Astra Linux, РЕД ОС, Rosa Linux.

«Рубят» на ОС

Об операционной системе Astra Linux заговорили после того, как в январе прошлого года стало известно, что МВД закупило компьютеры на её базе аж на 1,4 млрд рублей. Притом из этой «астрономической» суммы непосредственно на лицензии ушло порядка 180 млн рублей — примерно 6 тысяч рублей за штуку.

Разработкой ОС занималась компания «РусБИТех». На этой разработке предприятие здорово «поднялось»: согласно «Руспрофайлу», выручка компании составляет 13 млрд рублей, прибыль — 1,3 млрд, а пул госконтрактов перевалил за 1,5 млрд (по всей видимости, закупка МВД в базе не отображена). И всё это, напомним, только за то, что программисты компании собрали «конструктор» из уже готовых деталей. И не факт, что разработка является безопасной.

Тем временем взглянем на список заказчиков: в топе — Российская таможенная академия, Минпромторг, Росгвардия, структуры Минстроя. В случае, если в ОС проникли шпионские программы, то доступ зарубежные спецслужбы могут иметь к информации государственной важности разного сорта.

А ведь до сих пор ходят разговоры о том, что Astra Linux в своих нуждах будет использовать «Росатом». Якобы ради этого в капитал «РусБИТех» даже зашёл предприниматель Денис Фролов, который считается «человеком» Сергея Кириенко, возглавлявшим госкорпорацию до 2016 года, и предположительно контролирующим её до сих пор.

Более того, некоторые подряды на обслуживание ОС Astra Linux отдаются компании AT Consulting. В частности, именно эта фирма будет обслуживать технику, закупленную МВД. И никого не смущает, что эта контора уже успела оскандалиться — она упоминалась в резонансном уголовном деле о коррупции при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД, писал «Коммерсант». Так это получается, что техподдержкой и обновлением системы, которая не факт что полностью соответствует требованиям кибербезопасности, займётся компания с уголовным прошлым?

Примечательно, что работает с Astra Linux также компания с названием, очень напоминающим название разработчика — ООО «Рубитех». Вроде как отношения к «РусБИТеху» она не имеет, была создана лишь летом прошлого года Сергеем Мацоцким, сооснователем известного ИТ-интегратора IBS. Однако такая молодая фирма уже показывает невероятные успехи: на данный момент сумма выданных ей господрядов превышает аж 15 млрд рублей!

«Рука» Astra Linux так и чувствуется. Кажется неслучайным и то, что специалисты молодой компании умеют работать именно с этой операционной системой.

И нашим, и вашим

Конкурентом Astra Linux на российском рынке является РЕД ОС, разработкой которой занимается ООО «Ред Софт». Портфель подрядов компании впечатляет: всего их набралось почти на 1,5 млрд рублей, притом более 800 млн из них принесли контракты с Федеральной службой судебных приставов. Собственно, в своё время компания начала заниматься разработкой дистрибутивов именно в рамках исполнения государственного контракта с ФССП России, то есть РЕД ОС в некотором роде можно назвать «детищем» последнего.

Но не ФССП, как говорится, единым — среди заказчиков компании числится также Генпрокуратура, Федеральное агентство воздушного транспорта, Росатом, с десяток региональных департаментов и министерств. В общем, опять — информация на любой вкус и цвет.

А недавно стало известно, что «Ростелеком» переходит на систему РЕД ОС, процесс должен будет завершиться в 2023 году. При этом «Ред Софт» сотрудничает также с иностранным телекоммуникационным гигантом Huawei. Но что если китайские специалисты разберут наш софт, а затем без проблем смогут взломать его?

На низком старте

В тему с созданием отечественных ОС «вписался» и бывший министр связи Леонид Рейман со своим «НТЦ ИТ РОСА», которая разрабатывает Rosa Linux. Пока у последней только один госконтракт — от РЖД на 600 тысяч рублей. Но перспективы выглядят весьма радужно: согласно официальному сайту компании, сейчас совместно с «БАРС Груп», структурой «Ростеха», приступили к развитию технологического сотрудничества. Иными словами — вот-вот у «НТЦ ИТ РОСА» появиться доступ к бюджетной «кормушке». А у зарубежных спецслужб может появиться доступ к тайнам госкорпорации?

Ну, а пока Рейману приходится развивать своё «детище» самостоятельно на «обломках» разваленного «Ангстрема».

Стоит упомянуть и ещё об одной «инновационной» отечественной разработке — ALT Linux компании ООО «Базальт СПО». Согласно «Руспрофайлу», последняя пока также имеет всего один госконтракт на 700 тысяч рублей от АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». Но последняя занимается разработкой тактического ракетного вооружения, сотрудничает с Роскосмосом. О важности предприятия красноречиво говорит тот факт, что в июле 2014 года оно было включено в санкционный список США.

Что сказать, весьма солидный пул предприятий, госкомпаний и ведомств пользуются, по сути, «котом в мешке». О том, насколько малоизучен Linux свидетельствует тот факт, что IT-гигант Google уже несколько лет работает над проблемой, но пока не исследовала и половины кода ядра Linux, который исчисляется миллионами строк. А стало быть, в этом неизведанном поле может крыться всё, что угодно. В том числе и шпионские программы зарубежных спецслужб, которые, возможно, уже установлены на отечественные компьютеры?», — пишет издание СМИ «The Moscow Post» в публикации под заголовком «Государственную кибербезопасность «собрали» из «конструктора»».

kompromatural.ru