Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, — СМИ

Главы МИД стран ЕС на сегодняншей встрече в Брюсселе согласовали решение относительно введения персональных санкций против российских чиновников.

Такое решение было принято в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом Reuters заявили источники в дипломатических кругах.

«Главы МИД договорились о персональных санкциях в отношении России из-за Навального. Главы МИД не обсуждали имен в понедельник», — утверждают собеседники агентства.

По словам источников издания, в нем могут оказаться глава Следственного комитета, глава Росссийской гвардии, генеральный прокурор России и глава Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу «Ив Роше».