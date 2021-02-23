Нардеп от «Слуги народа» якобы купил элитную квартиру в Киеве за почти 3 млн гривен

Элитная недвижимость, по информации журналистов, обошлась парламентарию ниже рыночной цены на 500 000 — 1 000 000 гривен.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» и глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский якобы купил квартиру за 2 780 000 гривен. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews.

Трехкомнатную квартиру нардеп купил в жилом комплексе «Галактика», который расположен в 800 метрах от станции метро «Левобережная» в Киеве. Площадь приобретенной квартиры — 97,4 квадратных метра. Журналисты отмечают, что подобные квартиры стоят на 500 тысяч — 1 млн дороже. За сумму, которая указана у нардепа, можно купить лишь двухкомнатную квартиру.

Фото: PavlovskyNews

Сам Монастырский говорит, что деньги на квартиру ему удалось найти благодаря продаже дома, двух квартир и нескольких участков в Хмельницком. В его декларации действительно есть указанная недвижимость с площадью от 78 до 100 квадратных метров. А также участки земли общей площадью в 2100 квадратных метров.

Возможная планировка квартиры нардепа.

Фото: lun.ua

По данным одного из сервисов по продаже недвижимости Flatfly, трехкомнатные квартиры в новострое с аналогичной площадью начинаются от 115 000 долларов, что дороже, чем указано у нардепа. Стоимость квартиры зависит от наличия или отсутствия ремонта.