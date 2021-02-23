Беленюк заявил, что чует переболевших коронавирусом по запаху подмышек

Известный украинский борец и депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк заявил, что умеет по запаху определять людей, которые болели коронавирусом.

Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

По словам борца, сначала он заметил специфический запах в районе подмышек лично у себя, а потом начал слышать такой же запах и у некоторых своих партнеров по спаррингам на тренировках.

Беленюк подчеркнул, что те спортсмены, от которых слышен соответствующий характерный запах, как и он сам, тоже уже переболели коронавирусом. При этом спортсмен уточнил, что данный запах напоминает ему запах чеснока.

Борец также поинтересовался, появились ли у кого-то еще подобные способности и заявил, что если он в этом уникален, то будет участвовать в шоу «Україна має талант».