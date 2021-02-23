Адвокаты-мошенники легализировали русских в США под видом гонимых геев и диссидентов

ФБР арестовало русскоязычных адвокатов из Бруклина, обвиняемых в сговоре и мошенничестве — они помогали получать политическое убежище и статус беженца гражданам России и стран СНГ, не имевшим на это законного права.

Как передает NEWSRU.com, об этом говорится на сайте ведомства.

Как полагает следствие, сотрудники фирм, принадлежащих адвокатам Илоне Джамагаровой и ее мужу Артуру Аркадиану, а также Игорю Резнику, учили клиентов лгать под присягой во время собеседований и представляли своих клиентов во время иммиграционных процедур.

В частности, они рекомендовали клиентам запрашивать убежище на основе дискриминации по сексуальной ориентации. Также юристы предлагали вести блоги оппозиционной направленности, чтобы использовать их как доказательства при запросе убежища. Если клиенты не могли вести блог сами, для этого нанимали редактора. Кроме того, партнеры юридических фирм подделывали формы прошений о предоставлении убежища.

«Под видом вымышленных историй о преследовании с целью получения убежища подозреваемые эксплуатировали своих соотечественников для получения финансовой выгоды. Их арест должен служить предупреждением для других», — заявил ответственный специальный агент Джейсон Молина.

Юрий Моша, Владимир Данский, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Щербина и Катерина Лисюченко обвиняются в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и в заговоре с целью мошенничества с предоставлением убежища. Пятеро обвиняемых были задержаны сегодня в разных округах США, Катерина Лисюченко была арестована в Милане и ожидает экстрадиции.

Компании «Фирма Джамгарова» и «Русская Америка» помогали своим клиентам, в основном иностранцам из России и СНГ, в получении виз, убежища, гражданства и других формы правового статуса в Соединенных Штатах. Среди прочего, обе фирмы консультировали некоторых своих клиентов о том, каким образом они, скорее всего, получат убежище в этой стране, полностью понимая, что эти клиенты не имеют законного права на убежище. Фирмы также подготовили и представили клиентам поддельные формы прошения о предоставлении убежища и письменные заявления о личной истории просителя убежища и заявленных основаниях для убежища. Члены и партнеры каждой фирмы также учили клиентов лгать под присягой во время собеседований, и обеспечивали юридическое представительство своих клиентов во время иммиграционных процедур.

Так, Илона Джамгарова советовала клиентам искать убежища на основании якобы имевших место преследований их как членов ЛГБТК-сообщества. Фирма Джамгарова также наняла писателей и блогеров, в том числе Игоря Резника, которые составляли поддельные письменные показания клиентов о предоставлении убежища. Юрий Моша и Владимир Донской управляли и обслуживали офисы Русской Америки на Манхэттене и Бруклине соответственно. Моша поощрял определенных клиентов создавать и поддерживать онлайн-блоги с критикой стран их проживания, чтобы иметь основания подать документы с требованием политического убежища: на деле эти блоги вел Тимур Щербина. Алексей Кмит консультировал клиентов относительно мошеннических приложений. Донской также рекомендовал клиентам просить убежища в связи с их якобы гомосексуальной ориентацией.

При этом и Моша и Донской направляли клиентов к Катерине Лисюченко — юристу из Италии, которая помогала составлять поддельные аффидевиты о предоставлении убежища и консультируя клиентов о том, какую информацию следует использовать. Иммиграционный поверенный Джулия Гринберг учила их, как следует отвечать на собеседованиях для получения убежища.

«Создание ложных нарративов для сокрытия личности людей, ищущих убежища в Соединенных Штатах, угрожает нашей национальной безопасности, и мы будем продолжать решать эту проблему соответствующим образом», — заявил в связи с инцидентом заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший.