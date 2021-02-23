Жвачкин лжёт. Нельзя высаживать столько же деревьев, сколько вырубается

Помните советский лозунг: «Лес – наше богатство»? Теперь не так, теперь лес – богатство частных собственников и крышующих их властей. Вот и губернатор Томской области попросил правительство России не ограничивать экспорт древесины в Китай (есть такая инициатива).

Сергей Жвачкин утверждает, что за 1-2 года можно построить лесосеменной центр и высаживать столько же деревьев, сколько вырубается. На самом деле это нереально.

«Ничем кроме дешевого популизма «поставленная задача» не является. И Жвачкин прекрасно знает, что у области физически нет таких возможностей, а он сам не в состоянии их привлечь, какие бы задачи ни ставил. Ежегодно в питомниках выращивается около 8 миллионов штук посадочного материала. Исходя из нормативов посадки 3 000 штук на га, 8 миллионами можно засадить 2 666 га. В области вырубается более 60 тысяч га, чтобы засадить эту площадь, укладываясь в норматив, надо 180 миллионов штук посадочного материала. С каждым годом количество необходимого посадочного материала будет только расти, так как растут объемы вырубок, а сам Жвачкин постоянно требует увеличения вырубаемого. Это не считая лесных пожаров, ветровалов, короеда, черных лесорубов и т.д., которые тоже вносят лепту в сокращение площадей леса» – считает активист движения «Защитим томскую тайгу» Денис Литвинов.

Выходит, Жвачкин откровенно врёт. Ему плевать на уникальный сибирский лес. Единственное, что его по-настоящему интересует – это прибыль. Причём, скорее всего, и региональная, и личная прибыль.

Конечно, никто не говорит об абсолютной неприкасаемости природы. Она не сакральна. Древесину, как и любой другой ресурс, необходимо использовать, но с умом. С умом, Сергей Анатольевич! Проще простого выпилить бор, обрубить сучки, уложить сначала в машины, потом в вагоны и отправить в Поднебесную. Куда труднее возместить урон. Образовавшиеся пустыри вряд ли зарастут самостоятельно. Или так: зарастут, но лет через 100. Следовательно, если не получается высаживать столько же деревьев, сколько вырубается – ограничение экспорта крайне важно. В противном случае от былого масштаба Томской тайги останется несколько клочков, несколько нетронутых островков в виде заповедников.

Ещё один немаловажный момент. Лесовосстановление это не только высадка саженцев. Это ещё и постоянный уход за ними.

«Допустим, в первый год посадили 3 000 га, на следующий год за этими 3 000 га нужен будет уход, а также нужно будет посадить еще 3 000 га. На следующий год нужен будет уже уход за 6 000 га, посадки опять составят 3 000 га и так далее. Довольно быстро это приведет к тому, что на уход и посадки уже не будет хватать ни рук, ни средств. Их уже сейчас катастрофически не хватает. И Жвачкин прекрасно знает об этой проблеме и понимает, что для него и его команды невозможно ее решить. При этом объемы рубок при нынешних тенденциях будут только возрастать, пока все не аукнется масштабным природным ЧС», – негодует Литвинов.

В общем, проблем хватает. Поэтому либо полное (или хотя бы на 80%) лесовосстановление, либо ограничение экспорта в Китай… Ах, о чём мы говорим! Деньги же у власть имущих и бизнесменов на первом месте. За прошлый год из Томской области вывезли продукцию на 141,5 миллиона долларов (в 2019 году – 180 миллионов долларов). В 2021 ещё больше вывезут. Жвачкин, чай, не подведёт, отстоит право на торговлю с КНР.

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