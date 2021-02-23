​Дмитрук бросил «слугам» и лично Зеленскому глупый, но официальный вызов

Фронда нардепа Дмитрука в отношении партии «Слуга народа», благодаря которой он попал в Верховную Раду, переходит на новый уровень: 23 февраля во время голосования за поправки президента Зеленского к закону о госслужбе, Дмитрук демонстративно проголосовал против.

Идея Зеленского заключалась в том, чтобы дать и.о. министра энергетики Юрию Витренко возможность полноценно рулить вверенным ему министерством (хотя прямо об этом в документе, конечно, не сказано, но суть именно такая). Напомним, Зеленский по совету «американских партнёров» уже давно хочет утвердить Витренко не только на министерстве энергетики, но и протащить в вице-премьеры, но голосов в Раде для этого никак не набирается.

И вот в таком важном деле, где к тому же замешаны интересы и «хотелки» западных партнеров, Дмитрук проявляет не просто своеволие (это с ним уже случалось), но и демонстративное неповиновение. Действительно, если бы Дмитрук просто не голосовал за законопроект, результат был бы тем же самым, а вот прямое голосование против — явный вызов партийному руководству и Зеленскому лично.

Очень похоже, что Дмитрук официально принял решение о разрыве со «слугами» и теперь попросту провоцирует их исключить себя из фракции. Конечно, он мог бы поступить проще и выйти из неё по собственному желанию, но тогда его могут лишить мандата, а это в планы Дмитрука по понятным причинам не вписывается.

Да, кстати, тем же вечером Дмитрук порадовал своих подписчиков в Телеграме тем, что, мол, впервые пришёл на телеэфир на канал «НАШ». Вполне возможно, что это взаимосвязанные события.