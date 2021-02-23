«Дети чудом не пострадали»: у Поляковой обвалился потолок квартиры в центре Киева

В понедельник, 22 февраля, известная украинская артистка Оля Полякова сообщила, что у нее из-за талого снега размок и обвалился потолок в квартире, расположенной в центре Киева.

На видео, которое певица разместила у себя на официальной странице в Инстаграме, можно увидеть результаты происшествия: внушительная часть потолка свалилась и повредила диван, чудом никого не задев. Полякова отмечает, что инцидент произошел утром, когда ее дочери собирались в школу.

По словам исполнительницы, в прошлую пятницу она обращалась в свой ЖЭК с просьбой убрать снег с крыши, но ее в очередной раз проигнорировали.

«У меня шок, я не понимаю, что делать. Вы думаете, я со своим характером никуда не ходила? Писала, ходила, обращалась. Безрезультатно. Тем, кто советует обращаться к Зеленскому: мы не должны пользоваться своими знакомствами, мы должны пользоваться своими правами. Если мы платим за обслуживание, нас должны качественно обслуживать! Я исправно плачу за коммуналку каждый месяц, а в моей квартире — Армагеддон!», — прокомментировала Полякова.