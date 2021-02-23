Останні дії офісу президента Зеленського та слава Петру

Останні дії офісу президента Зеленського, як то – санкції проти каналів ZIK, 112 та NEWSONE, оголошення СБУ підозри Шарію та санкції проти бізнесі Медведчука (окремих з багатьох), викликали появу коментарів на кшталт: «Реванш ригів відміняється», «Зеленський робить те, що не зробив Порошенко», «А що і так можна було?» і подібне. І похідне, яке просто тхне від більшості подібних коментарів: «За що ви, порохоботи, боретеся?!» Мовляв – хіба ви не бачите, Зеленський робить уже «більше ніж Порошенко»? Навіщо з ним ворогувати? Чи не час Зеленського підтримати?



Ні, не збираюся я його підтримувати. Не збираюся я відмовляти в підтримці партії Порошенка. Не збираюся, навіть якщо її рейтинг справді почне падати. Бог з ним, впаде трохи – швидко відіграє назад. Чому я так думаю?



1. Скажіть шановні. А що уже звільнено Ріффмастера, Кузьменко і Дугарь? Що закрита справа проти незаслужено оббреханого генерала Марченка та його офіцерів? Закриті справи проти Звіробій та Федини? Може припинено переслідування Тетяни Чорновол? Так чи ні?



2. Скажіть, а що з оточення Зеленського раптом зникли Єрмак, що дружить із заступником голови адміністрації Путіна Дмітрієм Козаком? Може зник Андрій Смірнов – знайомець Портнова та колишній адвокат Олени Лукаш, Ігоря Гужви і Олександра Єфремова? Може офіційно з ОПУ звільнений Олег Татаров – рупор захарченківського МВС в часи Революції Гідності? Може зловісне ДБР незаконно очолює вже не колишній знайомець Татарова Олесій Сухачов? Може медійну політику формує більше не Михайло Подоляк, під крильцем якого у виданні «Обозрєватєль» розквітнув Анатолій Шарій? Може з України забрався Портнов – як у часи Порошенка? Про який такий спалах патріотизму у Зеленського ви мені просторікуєте?



3. Мені розповідають, що нарешті, після загибелі 11 український військових, українська арта нарешті врізала по позиціях терористів Луганди. А чи не надто дорога ціна заплачена? Скажіть, а що порушена кримінальна справа через не виконання оборонного заказу? Може частину ЗСУ знову почали переводити на нову систему харчування – після того, як за 2020 р. не перевели ЖОДНОЇ? Відсторонений від посади генерал Хомчак, у якого ще у 2019 р. була згорнуто будівництво сховищ для боєприпасів? Може начальником генштабу призначили нарешті бойового генерала?



Я можу наводити десятки аргументів того, що ніякого приступу патріотизму в ОПУ нема і не передбачається. Що через півроку ми будемо так само бачити Медведчука з Козаком – у ВР, Шарія – на Ютубі. Покиньте – ОПЗЖ не слабшатиме, вона ставатиме більш міцнішою і впливовішою, бо Льовочкін на чолі ОПЗЖ в десятки разів більш небезпечний за нарциса Медведчука. Все це буде – побачите. Це – одна сторона.



А є ще й друга сторона – партія Петра Порошенка. Команда, яка уже скоро два роки як перебуває в жорсткій опозиції до саме от такої влади. Команда яка в попередні роки показала, як вона уміє працювати. Команда яка запустила децентралізацію, створила нову армію, помісну церкву, зробила Україну привабливою для інвесторів та полегшила роботу бізнесу – я знаю, я бачив все це, працюючи як ФОП. Зрештою, команда Порошенка – команда в якої не виникло жодної «тушки». Яка тримається купи, не тільки всередині фракції у ВР, а й поза – попри всі накати влади. Хоча вже повірте, привабливі пропозиції роблять регулярно. Тим не менш.



Зрештою, ЄвроСолідарність – ледь не єдина нині партія, що захищає середній клас та національну ідею. ЄвроСолідарність – найбільш рейтингова партія серед всієї патріотичної опозиції. То на біса мені експериментувати з ще якимись «новими обличчями»? Мені й нинішніх – забагато.



Я не сумніваюся, ЗЕвлада після всіх своїх провалів зараз буде бити по ЄвроСолідарності знову і знову. І нехай. Нас гамселять – ми міцнішаємо. ЄвроСолідарність твердо іде до мети – повернути Україну на шлях реформ і розбудови сильної впливової України. Тому – продовжую підтримувати партію Петра Порошенка.