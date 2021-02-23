Тарифи на електроенергію для населення можуть підвищити вже з 1 квітня 2021

Після закінчення опалювального сезону можливе подорожчання електроенергії.

Остаточне рішення ще не прийнято, але у Кабінеті Міністрів ще тривають обговорення.

Є декілька варіантів підвищення ціни.

▶️Пільгового тарифу на перших 100 кВт/год вже точно не буде, а в умовах фіксованого тарифу його розмір буде коливатись від 1.68 до 2.42 грн за кВт/год.

▶️Можливе запровадження нового розподілу тарифів у залежності від обсягу споживання. Так, при споживанні електроенергії до 300 кВт/год на місяць вартість 1 кВт/год електроенергії складатиме 1.68 грн, а вже понад 300 кВт/год – 3.48 грн/кВт. Після розрахунків виявилося, що таке нововведення зачепить левову частку сімей. Натомість пропонують залишити нинішню ціну на перші 500-1000 кВт*год.

▶️Одне з потенційних рішень, які обговорюються для того щоб уникнути збитковості виробника, це продаж «Енергоатомом» електроенергії по собівартості. Це 0.9 грн за кВт/год з урахуванням ПДВ, разом з транспортуванням по магістральними та розподільчим мережам ця цифра буде становити 2.42 грн за кВт/год.

📈У підсумку – підвищення тарифу на електроенергію для населення не уникнути. Влада лише чекає закінчення опалювального сезону‼️