Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда

Поставляющие газ компании (“газсбыты), входящие в группу РГК Дмитрия Фирташа, могут перевести свои активы на недавно созданные новые юрлица с похожими названиями, с целью уклонения от уплаты долгов на общую сумму 23,31 млрд грн перед НАК “Нафтогаз Украины”.

Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) от 8 февраля в деле по иску НАК “Нафтогаз Украины” к Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает БизнесЦензор.

В иске указано, что газопоставляющие компании (“газсбыты”) имеют долг за поставленный им для нужд населения газ перед государственным “Нафтогазом” в размере 23,31 млрд грн. При этом “газсбыты” пытаются избежать уплаты долга перед “Нафтогазом”, в частности, путем вывода их единственного актива – дебиторской задолженности бытовых потребителей за природный газ, что сделает невозможным возвращение задолженности.

Как следует из судебных документов, в сентябре 2020 года был зарегистрировано 16 новых компаний с названиями, похожими на действующие “газсбыты” (например, “Винницагаз Сбыт” и новое “Винница-Газсбыт”). При этом “старые газсбыты” и новые компании имеют одно и тоже место нахождения юридического лица, одних них и тех же руководителей юридических лиц и одни и те же виды деятельности.

При этом НКРЭКУ своим постановлением №186 от 3 февраля уже выдала новым “газсбытам” лицензии на поставку электроэнергии.

“Приведенное подтверждает доводы АО “НАК “Нафтогаз Украины” о совершении мер, направленных на избежание ответственности за нарушение денежных обязательств и уплаты долга за полученный природный газ, в частности, вывод дебиторской задолженности бытовых потребителей за природный газ, что приведет к нарушению законодательства на рынка природного газа и сделает невозможным возвращение задолженности АО “НАК “Нафтогаз Украины”, – подчеркивается в иске.

В связи с этим “Нафтогаз” просил суд в качестве меры обеспечения по иску запретить НКРЭКУ выдавать 13 новым “газсбытам” лицензии на поставку природного газа. Эта просьба истца была удовлетворена судом.

Своим решением ОАСК до принятия решения по сути судебного спора запретил НКРЭКУ выдавать лицензии на поставки природного газа компаниям “Винница-Газссбыт”, “Волынь-Газссбыт”, “Днепропетровск-Газссбыт”, “Житомир-Газссбыт”, “Закарпат-Газссбыт”, “Запорож-Газссбыт”, “Ивано-Франковск-Газссбыт”, “Киевобл-Газссбыт”, “Ривне-Газссбыт”, “Сумы-Газссбыт”, “Харьков-Газссбыт”, “Черновцы-Газссбыт”, “Чернигов-Газссбыт”.

Кроме того, “Нафтогаз” просил запретить “старым” газопоставляющим компаниям начислять бытовым потребителям плату за природный газ, потребленный ими до января 2021 года, выставлять бытовым потребителям счета за потребленный до января 2021 года газ, распоряжаться денежными средствами, полученными от бытовых потребителей за такой газ, а также совершать сделки, предметом которых является уступка права требования к бытовым потребителям.

Эту просьбу ОАСК удовлетворил частично, запретив выставлять в бумажном и электронном виде бытовым потребителям счета, акты, любые другие платежные документы об оплате за природный газ, потребленный ими до января 2021 года (включительно) компаниям “Винницагаз Сбыт”, “Волыньгаз Сбыт”, “Днепропетровскгаз Сбыт”, “Житомиргаз Сбыт”, “Закарпатгаз Сбыт”, “Запорожгаз Сбыт”, “Ивано-Франковскгаз Сбыт”, “Киевоблгаз Сбыт”, “Ривнегаз Сбыт”, “Сумыгаз Сбыт”, “Харьковгаз Сбыт”, “Черновцыгаз Сбыт”, “Черниговгаз Сбыт”, “Николаевгаз Сбыт”, “Львовгаз Сбыт”, “Хмельцкгаз Сбыт”.

“Нафтогаз” также просил запретить почтовым и курьерским организациям доставлять бытовым потребителям любые вышеуказанные документы, но суд с этим не согласился.

oligarh.media