Как с помощью Хозсуда Киева Коломойский пытается побороть американскую Фемиду

18 февраля Хозсуд Киева удовлетворил иск “Никопольского завода ферросплавов” (НЗФ) к “Приватбанку”, признав кредитные отношения 2010-2011 годов между ними “прекращенными и выполненными надлежащим образом”.

Учитывая, что банк не имел и не имеет никаких финансовых претензий к НЗФ (в отличие от десятков других заемщиков из орбиты Игоря Коломойского и Геннадий Боголюбова), этот иск к банку выглядит странно. Но лишь на первый взгляд, ведь его целевая аудитория находится не в Украине, а за океаном.

НЗФ подал иск в Хозсуд Киева 21 август 2020 года. Это ответная реакция на поданные 6 августа иски Министерством юстиции США в Окружной суд Южного округа Флориды с целью конфисковать два актива Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – небоскреба PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки и офисного парка CompuCom в Далласе, штат Техас. Якобы они приобрели недвижимость за деньги, мошенническим способом выведенные из “Приватбанка” в начале 2010-х годов. Украинские олигархи не являются ответчиками в этом деле, но американский Минюст прямо обвиняет их в краже, мошенничестве и других преступлениях.

Иск Минюста США опирается на данные самого “Приватбанка”, который еще в 2019 году подал идентичные по существу иски в штате Делавер к Коломойскому и Боголюбову. Так, в обоих случаях речь идет о кредитах от 2010-2011 годов: тогда Никопольский завод ферросплавов получил займы на сумму более 126 млн дол, Запорожский ферросплавный завод – 21 млн, Орджоникидзевский ГОК – 90 млн. Некоторые компании, которые получали кредиты в “Приватбанке”, не занимались бизнесом, а существовали, по версии следствия, фактически только для вывода денег и их отмывания. На время национализации “Приватбанка” 97% его корпоративного портфеля составляли такие инсайдерские кредиты.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов

Иски “Приватбанка” в Делавере, судя по всему, мало волновали Коломойского и Боголюбова. До тех пор пока в 2020 году дело не вступило правительство США.

И в этот раз “наш ответ Чемберлену” пришел оттуда, откуда в США его наверняка, не ожидали. С улицы Б. Хмельницького, 44-в в Киеве, где находится Хозяйственный суд Киева. НЗФ обратился туда с иском к “Приватбанку” с требованием “признать обязательства прекращенными” и, более того, “выполненными надлежащим образом”. Речь идет о тех самых кредитных договорах 2010-2011 годов.

НЗФ не скрывает, что истинная причина подачи иска в суд Киева – предыдущий иск банка в США, из-за которого у Коломойского и Боголюбова сейчас появились проблемы с тамошним следствием. В том иске от 2019 года банк утверждал, что структуры его экс-акционеров, в том числе и НЗФ, официально брали деньги на “финансирование текущей деятельности”. В действительности они “не были использованы на финансирование текущей деятельности ни одного из заемщиков”. “Наоборот, в течение примерно 5 часов, незаконно присвоенные доходы были отмыты в ходе 24 операций, связанных с 7 счетами для отмывания денег, включая Коломойского и Боголюбова”, – говорилось в иске банка в Делавере.

И хотя “Приватбанк” ни в США, ни в Украине никогда не утверждал, что кредиты и проценты по ним не были погашены, Хозсуд Киева, по требованию НЗФ, отдельно отметил, что эти кредиты не использовались в нарушении договора, включая вопрос их целевого назначения. Именно эта формулировка была ключевой для НЗФ, которому важно было подтвердить в Хозсуде Киева, что он не только погасил кредиты, но и сделал это за счет средств от “собственной хозяйственной деятельности”, тем самым подорвав доводы в американских исках. Аргументы “Приватбанка”, что у него нет личных претензий к НЗФ, и что НЗФ даже не является напрямую ответчиком по их иску в США, киевский суд не принял во внимание.

Не секрет, что целью многочисленных судов между Коломойским и Боголюбовым и “Приватбанком” лежит не столько в плоскости компенсаций, возврата акций и т. п., сколько в желании руками украинской Фемиды показать Западу (в Европе их активы арестованы, а в США идут упомянутые разбирательства), что они чисты перед законом. По крайней мере “именем Украины”.

oligarh.media