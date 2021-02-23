В САП вычислили крысу Коломойского

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня пригласила одного из процессуальных руководителей по делу о хищении средств “Приватбанка”, прокурора САП Щура и предложила ему подписать подозрение экс-первому председателю банка Владимиру Яценко.

Щур подписывать подозрение отказался. И тогда Венедиктова взяла ответственность на себя, и подписала подозрение лично.

Об этом написал в Фейсбуке редактор Цензор НЕТ Юрий Бутусов.

Почти сразу произошла утечка информации, отметил он.

Как сообщалось, самолет с Яценко, пытавшемся сбежать из Украины, посадили в аэропорту “Борисполь”. И.Венедиктова заявила, что кто-то из “очень узкого круга лиц” слил информацию о подозрении, которое она подписала Владимиру Яценко.

По ее словам, это должно стать предметом отдельного уголовного расследования.