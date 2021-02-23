В Грузии со штурмом задержали лидера партии Саакашвили

В Тбилиси задержан глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, Ника Мелия.

Как сообщает AFP, полицеский спецназ ворвался в офис партии, применив слезоточивый газ.

Вместе с Мелией за сопротивление правоохранителям задержаны еще более десяти человек.

Напомним, 17 февраля Тбилисский горсуд постановил арестовать Мелию, ставшего главой ЕНД в конце минувшего года. Его обвинили в организации и руководстве массовым насилием и участии в нем в деле о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года.

Ранее оппозиционер отказался выплатить залог, который ему избрал суд в качестве меры пресечения.

Впоследствии грузинский парламент удовлетворил ходатайство прокуратуры и снял с Мелии депутатскую неприкосновенность.

Поэтому у офиса ЕНД собрались сторонники всех оппозиционных сил, чтобы воспрепятствовать его задержанию.