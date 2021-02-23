Елбасы занят любимым делом — прощать воришек, в этот раз Булата Утемуратова

В бытность мясником, а после директором гастронома «Юбилейный» Булат Утемуратов умел разрешать конфликты куда лучше, нежели став личным кошельком Елбасы. При этом, как клевещут злые языки, Булат Джамитович не изменился в одном: пятой точкой своего надменного естества он ощущал опасность, а с помощью серого вещества оценивал последующие риски. С возрастом пятая точка не подводит, а вот серое вещество уже не то.

Почуяв неладное с бережно украденными им 400 миллионами Булат Утемуратов не решился сразу навострить лыжи. Вместо этого он решил договариваться и просить прощения у Солнцеликого. Получив индульгенцию Утемуратов осмелел и затребовал гарантий защиты. Естественно, такой маневр еще три-пять лет тому назад был бы оправдан. Но на фоне пандемии и нарастающей угрозы войны кланов гарантийная грамота пощады от Елбасы ценится не более, чем речь Трампа перед уходом из Белого Дома.

Тем не менее последние 40 дней Булат Утемуратов начал жить на две страны. Любимый бизнес-джет олигарха Gulfstream G650 (бортовой номер M-BADU) без устали наматывает круги по маршруту Казахстан — ОАЭ. Согласно данным инсайдером из ГК «Верный капитал»: столь однообразный маршрут Утемуратова выбран неспроста. пришлось избавиться от части активов в ОАЭ и передать их Асель Курманбаевой (Исабаевой) — единственной женщине, порадовавшей Елбасы наследниками, двумя сыновьями. Именно третья жена (токал) Елбасы сыграла решающую роль и подтолкнула «лидера нации» к окончательному решению (как уже неоднократно это делала имея колоссальное влияние) простить Утемуратова. Естественно, вопрос прощения обошелся финансисту Солнцеликого в копейку. Но «любовь к Родине» не исчисляется деньгами. Следовательно, Булат Утемуратов собирается и дальше жить в Казахстане «под защитой», а вот насколько сия защита поможет в смутные дни — вопрос.

Исходя из глобальных проблем Утемуратова в Англии, США и ряде стран Евросоюза (включая Италию, где расследование сделки с итальянской банковской группой UniCredit Bank Austria по продаже АО «АТФБанк») — остаться в Казахстане решение отнюдь не спонтанное. Ведь каждый из эпизодов ведения бизнеса Утемуратовым может потянуть на срок с конфискацией в любой стране мира, где наследил бывший мясник из гастронома «Юбилейный».