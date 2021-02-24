Совет Европейского Союза обновил черный список оффшоров

Совет Европейского Союза внес изменения в перечень стран, которые не соблюдают обязательства по налоговому сотрудничеству. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания Совета ЕС.

Список юрисдикций ЕС, которые не сотрудничают с Евросоюзом в вопросах налогообложения, пополнился государством Доминика.Документ

В свою очередь, из списка было исключено другую островное государство — Барбадос. Марокко, Намибия и Сент-Люсия также были исключены из документа, поскольку они выполнили все свои обязательства.

После этого обновления в списке юрисдикций, которые не сотрудничают, остаются 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гавайи, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Кроме того, девять юрисдикций взяли на себя обязательства реформировать свою налоговую политику и в настоящее время фигурируют в действующем документе ЕС (Приложение II): Австралия, Барбадос, Ботсвана, Есватини, Ямайка, Иордания, Мальдивы, Таиланд и Турция.

Отмечается, что страны, которые попали в перечень, будут иметь больше препятствий при расчете и торговле со странами ЕС, в частности к ним будет применяться более жесткий контроль. Это создаст неудобства как для жителей этих стран, так и для компаний, которые там зарегистрированы.

Перечень налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают в сфере налогообложения, является частью внешней стратегии ЕС, призванной способствовать эффективному налоговому управлению во всем мире.

«Черный список» ЕС создали в конце 2017 года. Страны в него вносятся по результатам проверки налогового законодательства и в том случае, если правительства этих стран отказываются сотрудничать с ЕС и раскрывать информацию о своих гражданах.

В марте 2018 ЕС исключил из перечня оффшоров Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия из перечня и добавила туда Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова.

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