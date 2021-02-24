Повінь – зміна системи

Menu
Close

Роман Юнеман идет на выборы в Госдуму с ноу-хау для сбора 15 000 подписей и «кротами» в бюджетных учреждениях

24.02.2021

Экс-кандидат в Мосгордуму-2019 и учредитель политического движения «Общество. Будущее» Роман Юнеман сегодня объявил о том, что будет выдвигаться в Госдуму по 210-му Чертановскому округу в Москве (сейчас его в нижней палате представляет единоросс, экс-прокурор Анатолий Выборный).

Объявление было сделано на собрании сторонников, на котором присутствовал корреспондент «Открытых медиа». Это один из первых известных столичных политиков, публично вступивших в предвыборную гонку. В октябре прошлого года о выдвижении объявила юрист ФБК Навального Любовь Соболь, находящаяся сейчас под домашним арестом по «санитарному делу».

Жертва УГ и ЭГ

В 2018 году Юнеман, позиционирующий себя как национал-демократ, принимал участие в кремлёвском конкурсе «Лидеры России», дойдя до полуфинала. В 2019 году на выборах Мосгордумы сумел зарегистрироваться (по 30-му округу) как самовыдвиженец, набрал по итогам выборов 9561 голос и занял второе место, уступив всего 84 голоса кандидату от власти, ректору Института русского языка Маргарите Русецкой. Его округ был одним из тех, где проводился эксперимент по дистанционному электронному голосованию. В день голосования оно работало со сбоями, однако именно электронный участок обеспечил победу Русецкой. Юнеман оспаривал результаты электронного голосования в суде, но безуспешно.

Юнеман на 1200 голосов обошёл кандидата от КПРФ Владислава Жуковского, поддержанного «Умным голосованием» Алексея Навального. Этот случай получил известность как «казус Юнемана»: на выборах в городской парламент «умное голосование» помогло победить оппозиционным кандидатам в 20 округах из 45, но его организаторы проигнорировали предвыборный опрос, предсказавший провал коммуниста в этом округе. Впоследствии Навальный признал что это было ошибкой.

Юнеман говорит, что и на этот раз у него нет какой-то определенной договоренности с организаторами «Умного голосования». Однако он встречался с Навальным после выборов в Мосгордуму, и тот пообещал, что таких ошибок больше не будет. Кроме того, добавляет кандидат, опыт участия в электронном голосовании тоже не прошёл даром. «Мы будем использовать систему „кротов“ в бюджетных учреждениях. У нас есть сеть сторонников там, и с их помощью мы намерены делать публичными любые попытки принуждения к голосованию», — рассказал он «Открытым медиа».

Хотя официально старт избирательной кампании не объявлен, штаб кандидата уже набирает волонтёров и готовит IT- обеспечение кампании. Юнеман планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для этого требуется собрать 15 000 подписей (втрое больше, чем на выборах Мосгордумы), но кандидат планирует собрать не менее 19 000.

Читайте також:   Австрийская песенка Макаревича спета?

Из презентации предвыборной тактики кандидата ЮнеманаОт идеи баллотироваться от какой-либо партии, имеющей возможность выдвигать кандидатов без сбора подписей он отказался — если в администрации президента захотят не пускать на выборы, то и не пустят, объяснил будущий кандидат ОМ». Но тогда он сможет апеллировать не к партии, к тысячам подписавшихся за него избирателей. Кроме того, в процессе сбора подписей он планирует применить собственное ноу-хау, которое позволит подстраховаться от применения административного ресурса, обещает кандидат. Детали своего ноу-хау он не раскрывает.

Что касается идеологической платформы, то Юнеман выступает за защиту базовых прав и свобод человека, свободный рынок и уменьшение роли государства. «С „классической“ либеральной оппозицией мы расходимся по вопросу статуса Крыма, — объясняет он. — С либертарианцами во многом близки, но не считаем, что государство следует совсем отменять, а людей лишать социальной поддержки, просто она должна стать более эффективной». Что касается национального вопроса, то, по мнению Юнемана, Россия должна отказаться от концепции многонационального государства. Русские — это люди русской культуры, говорящие на русском языке, идентифицирующие себя как русских. «Смысл в том, чтобы поддерживать культурную самобытность не через национально-территориальные автономии (в этом случае и возникает сепаратизм), а на муниципальном уровне, — говорит Юнеман. Муниципалитет от России никогда не отделится».

«Минимум официоза, презентация команды, участие членов семьи — само мероприятие, на котором объявлено о выдвижении, по стилю очень напоминает то, как Навальный в 2019 представлял членов своей команды, идущих на выборы в Мосгордуму», — отмечает политолог Александр Кынев. Он указывает, что появилась целая плеяда ярких молодых кандидатов, Юнеман — в их числе, и это признак обновления политической элиты. Борясь с Навальным, власть пытается рубить голову гидре, которая отрастит уже три, на следующем этапе власти придётся иметь дело с десятками кандидатов, заключает эксперт.

openmedia.io

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *