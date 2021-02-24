Роман Юнеман идет на выборы в Госдуму с ноу-хау для сбора 15 000 подписей и «кротами» в бюджетных учреждениях

Экс-кандидат в Мосгордуму-2019 и учредитель политического движения «Общество. Будущее» Роман Юнеман сегодня объявил о том, что будет выдвигаться в Госдуму по 210-му Чертановскому округу в Москве (сейчас его в нижней палате представляет единоросс, экс-прокурор Анатолий Выборный).

Объявление было сделано на собрании сторонников, на котором присутствовал корреспондент «Открытых медиа». Это один из первых известных столичных политиков, публично вступивших в предвыборную гонку. В октябре прошлого года о выдвижении объявила юрист ФБК Навального Любовь Соболь, находящаяся сейчас под домашним арестом по «санитарному делу».

Жертва УГ и ЭГ

В 2018 году Юнеман, позиционирующий себя как национал-демократ, принимал участие в кремлёвском конкурсе «Лидеры России», дойдя до полуфинала. В 2019 году на выборах Мосгордумы сумел зарегистрироваться (по 30-му округу) как самовыдвиженец, набрал по итогам выборов 9561 голос и занял второе место, уступив всего 84 голоса кандидату от власти, ректору Института русского языка Маргарите Русецкой. Его округ был одним из тех, где проводился эксперимент по дистанционному электронному голосованию. В день голосования оно работало со сбоями, однако именно электронный участок обеспечил победу Русецкой. Юнеман оспаривал результаты электронного голосования в суде, но безуспешно.

Юнеман на 1200 голосов обошёл кандидата от КПРФ Владислава Жуковского, поддержанного «Умным голосованием» Алексея Навального. Этот случай получил известность как «казус Юнемана»: на выборах в городской парламент «умное голосование» помогло победить оппозиционным кандидатам в 20 округах из 45, но его организаторы проигнорировали предвыборный опрос, предсказавший провал коммуниста в этом округе. Впоследствии Навальный признал что это было ошибкой.

Юнеман говорит, что и на этот раз у него нет какой-то определенной договоренности с организаторами «Умного голосования». Однако он встречался с Навальным после выборов в Мосгордуму, и тот пообещал, что таких ошибок больше не будет. Кроме того, добавляет кандидат, опыт участия в электронном голосовании тоже не прошёл даром. «Мы будем использовать систему „кротов“ в бюджетных учреждениях. У нас есть сеть сторонников там, и с их помощью мы намерены делать публичными любые попытки принуждения к голосованию», — рассказал он «Открытым медиа».

Хотя официально старт избирательной кампании не объявлен, штаб кандидата уже набирает волонтёров и готовит IT- обеспечение кампании. Юнеман планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для этого требуется собрать 15 000 подписей (втрое больше, чем на выборах Мосгордумы), но кандидат планирует собрать не менее 19 000.

Из презентации предвыборной тактики кандидата ЮнеманаОт идеи баллотироваться от какой-либо партии, имеющей возможность выдвигать кандидатов без сбора подписей он отказался — если в администрации президента захотят не пускать на выборы, то и не пустят, объяснил будущий кандидат ОМ». Но тогда он сможет апеллировать не к партии, к тысячам подписавшихся за него избирателей. Кроме того, в процессе сбора подписей он планирует применить собственное ноу-хау, которое позволит подстраховаться от применения административного ресурса, обещает кандидат. Детали своего ноу-хау он не раскрывает.

Что касается идеологической платформы, то Юнеман выступает за защиту базовых прав и свобод человека, свободный рынок и уменьшение роли государства. «С „классической“ либеральной оппозицией мы расходимся по вопросу статуса Крыма, — объясняет он. — С либертарианцами во многом близки, но не считаем, что государство следует совсем отменять, а людей лишать социальной поддержки, просто она должна стать более эффективной». Что касается национального вопроса, то, по мнению Юнемана, Россия должна отказаться от концепции многонационального государства. Русские — это люди русской культуры, говорящие на русском языке, идентифицирующие себя как русских. «Смысл в том, чтобы поддерживать культурную самобытность не через национально-территориальные автономии (в этом случае и возникает сепаратизм), а на муниципальном уровне, — говорит Юнеман. Муниципалитет от России никогда не отделится».

«Минимум официоза, презентация команды, участие членов семьи — само мероприятие, на котором объявлено о выдвижении, по стилю очень напоминает то, как Навальный в 2019 представлял членов своей команды, идущих на выборы в Мосгордуму», — отмечает политолог Александр Кынев. Он указывает, что появилась целая плеяда ярких молодых кандидатов, Юнеман — в их числе, и это признак обновления политической элиты. Борясь с Навальным, власть пытается рубить голову гидре, которая отрастит уже три, на следующем этапе власти придётся иметь дело с десятками кандидатов, заключает эксперт.

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