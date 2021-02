Лембергс в тюрьме. Суд конфисковал у олигарха активы на сотни миллионов евро

Рижский окружной суд приговорил председателя Вентспилсской думы Айварса Лембергса к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, признав его виновным по делу о масштабной коррупции. Также олигарх обязали заплатить штраф в размере 20 тысяч евро и крупные суммы пострадавшим.

В понедельник, 22 февраля, суд огласил сокращенный приговор, признав виновными — Айвара Лембергса, его старшего сына Анрийса и бизнесмена Ансиса Сормулиса.

Анрийса Лембергса — приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Ансис Сормулис — получил два года лишения свободы. К обоим осужденным также применена конфискация имущества.

В ходе оглашения приговора Лембергс попросил суд объявить короткий перерыв. Это время он использовал, чтобы коротко переговорить с сыном, а также дать комментарии журналистам.

Лембергс объявил, что обжалует и меру пресечения – содержание под стражей. Также он выразил уверенность в том, что ему удастся сохранить принадлежащее имущество.

«Обжалую вердикт, и суды будут идти еще 10 лет», — заявил Лембергс.

Комментируя решение суда и арест, Лембергс заявил:

«Это сценарий Навального – только в Латвии Поздравляю нашу судебную систему и демократию Латвии с тем, что меня арестовывают, несмотря на то, что я ничего не нарушил и никаких оснований нет. Протестов, впрочем, никаких не будет. В России люди так не боятся за себя, как в Латвии».

По его словам, решение суда свидетельствует о том, что прокурор Юрис Юрашс и судья Янсоне делают карьеру, а министру юстиции Янису Бордансу и премьер-министру Кариньшу необходимо сохранить хорошие позиции к следующим выборам. «В политике есть своя логика», — заявил он. При этом, Лембергс выразил недоумение решением суда, в котором, в частности, объявлена конфискация компаний, которые не существуют уже 10-15 лет. «Конфисковать воздух, это как посадить уже похороненного человека», — отметил политик.

Лембергс покинул зал суда в сопровождении конвоя Госполиции, неся с собой портфель и заранее подготовленный чемодан с вещами — к подобному повороту событий, он, очевидно, был готов.

Во второй половине дня Лембергса доставили в Рижскую Центральную тюрьму. Как сообщили в Управлении мест заключения, с учетом требований эпидемиологической безопасности новый заключенный размещается отдельно от других заключенных на 14 дней для наблюдения за состоянием здоровья. Затем проводится тест на Covid-19, и, если он отрицательный, человек помещается в назначенную камеру.

Если приговор Рижского окружного суда вступит в силу, то его итогом станет самая большая конфискация в истории Латвии. Общая стоимость активов исчисляется сотнями миллионов евро.

В частности:

шесть объектов недвижимости — «Вентас» (там живет Лембергс), «Дзинтеркални» и «Цельмалас» в Пузской волости Вентспилсского края, «Верас» и «Дросталиняс» в Угалской волости Вентспилсского края, а также здание и землю в Риге на улице Ояра Вациеша, 31, возле пруда Марас;

автомобили Opel Tigra и VW Caddy, моторная лодка Sea Doo Utopia 205, прицеп для транспортировки лодки и еще один прицеп;

две запонки из желтого металла с темно-красным камнем и 75 коллекционных монет Банка Латвии номиналом 100 евро;

средства со швейцарских счетов семи компаний — Logistics Holdings Ltd., Vitale Consulting Inc., Marvinside United S.A., Cisternville Investmest Ltd., Kestrel Group Holdings Ltd., Misella United S.A. un Girasol Invest & Trade S.A.;

акции во многих компаниях — 22% акций BWA Holding Establishment, 50% акций Briskly Limited, 50% акций UBH United Baltic Holdings Limited, 53% акций Ost Services AG, а также 100% акций таких компаний как Lanthorn Trading Limited, Hinch Invest & Finance S.A. и Tanar Vermogensberatungen S.A.

kompromat.lv