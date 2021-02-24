Для Абрамовича достраивают 145-метровую яхту, которой позавидовали бы даже арабские шейхи

Роскошное судно могло обойтись российскому олигарху в 250-300 миллионов долларов

Журнал Forbes сообщил о том, что в Германии по заказу российского олигарха Романа Абрамовича достраивается новая 145-метровая яхта Solaris. Подобных суден, как отмечает один из источников издания, нет даже у королевских семей на Ближнем Востоке.

Корпус экспедиционной моторной яхты Solaris, по данным Forbes, выполнен из стали. Поверх него возведена алюминиевая надстройка с палубами из тикового дерева. На борту судна разместят лифт и тренажерный зал, а каюты будут оборудованы джакузи и бассейном. На яхте также будет ангар для вертолётов, вертолетная площадка, а также гараж для сопроводительных суден.

Как отмечает издание, после окончания изготовления яхта будет относиться к так называемому классу суден поддержки, чьим основным предназначением является обеспечение транспортировки небольших судов, субмарин или оборудования для дайвинга. Между тем, нынче очень многие состоятельные владельцы используют такие судна в качестве основных из-за большого количества установленных на них «игрушек». Как ожидается, Solaris будет самым крупным и эксклюзивным «эксплорером» на воде, которому могли бы позавидовать арабские шейхи.

По данным Forbes, стоимость новой 145-метровой яхты составляет 250-300 миллионов долларов (по некоторым версиям, 450 миллионов евро). На строительство Solaris ушло шесть лет (заказ появился в 2015 году).

В настоящее время, как отмечают источники журнала, на судне проводятся отделочные работы. Проектом занимается верфь Lloyd Werft в Бремерхафене. Как ожидается, яхта будет спущена на воду уже на следующей неделе.