США «унижают» Европу

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент The Moscow Post .

«На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы», — сказала она, добавив, что «унижают» Европу те, кто «навязывают» ей интересы, не соответствующие национальным интересам народов стран.

«Теми, кто исповедует определенную политику, которая навязывается Европейскому союзу прежде всего из Вашингтона», — сказала Захарова, подчеркнув, что такая ситуация не выгодна Европе.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что ЕС был раньше самым крупным торговым партнером России по части гуманитарных связей, энергетике. Москва строила отношения на долгосрочную перспективу, чтобы в дальнейшем сотрудничество стран было более значимым.

«Мало того, мы выстраивали отношения на перспективу. Эти отношения должны были быть еще более значимыми и значительными», — добавила дипломат.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе, заявил, что принято решение ввести новые ограничительные меры в отношении лиц, которые, как считают в Европе, «ответственны» за приговор Алексею Навальному. Он сказал, что санкции вводятся в рамках механизма по нарушению прав человека.

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