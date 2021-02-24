Сьогодні надійшла інформація, що новомодна соціальна мережа Clubhouse влипла в скандал. Як стало відомо, в мережі було знайдено велику кількість приватних розмов із однойменної соцмережі.

Як повідомляють розробники, хакера вже знайшли і заблокували. Повідомляється, що він зміг транслювати в мережу всі приватні розмови, в яких перебував сам. Тобто, якимось чином, він поділився своїми даними для входу із всіма незареєстрованими користувачами.

Андміністрація Clubhouse запевняє, що вирішила всі проблеми конфіденційності і в майбутньому схожі проблеми не будуть з’являтися.

Експерти сходяться на думці, що такі атаки можливі і в майбутньому, оскільки користувачі думають, що їхні бесіди ніхто не записує, але це не так. Всі розмови записуються і обробляються компанією Agora із Шанхаю. Вони обробляють потоки даних та звук.