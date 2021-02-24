Приговор Стерненко: По всей стране начались протесты. Под ОП стычки, в ход пошел газ

В разных городах Украины люди выходят на массовые акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко.

В Telegram-канале Стерненко были анонсированы акции в 26 украинских городах, в частности в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Виннице, Одессе, Запорожье, Кривом Роге, Житомире, Мелитополе, Мариуполе и других.

Как сообщает ВВС, в Киеве поддержать Стерненко собралось по разным оценкам от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Люди собрались на углу Банковой и Институтской, а также под зданием Офиса президента.

Демонстранты требуют освободить активиста и выкрикивают правоохранителям «Пропускай», «Ганьба», «Волю Стерненко», «Свободу политзаключенным». Около 20:35 началась толкотня и в сторону правоохранителей полетел файер. Очевидцы сообщают о драках демонстрантов с полицейскими.

На место событий привезли много правоохранителей в шлемах и бронежилетах. В силовиков летят снежки. Как сообщает «Интерфакс-Украина«, протестующие под ОП распылили слезоточивый газ. По данным издания, на акцию пришло более тысячи человек.

Как сообщает «Бабель«, полицейские также применили слезоточивый газ. По данным издания, медики вынесли из толпы несколько человек, один из которых был практически в бессознательном состоянии, есть первые пострадавшие.

Кроме столицы митинги проходят также в других крупных городах.

Во Львове люди собираются на площади Рынок, под стенами Львовского горсовета. Участники акции держат плакаты с портретами Стерненко и лозунгами «Волю Стерненко», «Сегодня его, а завтра – всех нас», «Пришла весна – не тех садят» и другие.

По оценкам «Суспильного«, в Харькове на акцию протеста к ОГА вышли около 130 человек. Среди митингующих были активисты, представители ряда политических партий и общественных организаций. Участники акции держали в руках транспаранты с лозунгами «Свободу Стерненко».

Как сообщает паблик «ХХ» в Twitter, митингующие прошли по центральной улице города Сумской, скандируя «Стерненко свобода», «Аваков — черт», «Сегодня он, а завтра — ты».

В Житомире протестующие принесли под здание ОГА шины и пытались их раскладывать. Этому помешали правоохранители. В результате между митингующими и полицейскими начались стычки. Как отмечает «Укринформ», на акцию протеста в городе вышло примерно 50 митингующих и столько же правоохранителей.

Участница акции Тамара Черняхович заявила, что правоохранители «налетели» на людей, когда те раскладывали шины и вели себя очень агрессивно. По ее словам, двух ее знакомых полицейские увезли, а остальных собравшихся растолкали.

Как пишет «Укринформ«, в Черновцах возле горсовета собрались несколько десятков человек, которые провели мирную акцию протеста в поддержку Стерненко.

Председатель Черновицкого территориального подразделения фонда региональных инициатив Михаил Воронка заявил, что «сегодня забрали свободу у Стерненко, а завтра может пострадать как он, так и его близкие, и друзья, и кто-либо из присутствующих».

Участники акции считают Стерненко политзаключенным и держат плакаты с надписями «Сегодня — его, а завтра — всех нас», «Руки прочь от Стерненко», «Первый политзаключенный режима ЗЕ», «Промолчите сегодня — согласитесь с беззаконием завтра» и другие.

В Ужгороде на центральной площади города Театральной пришло около сотни активистов. Представитель общественной организации «ФРИ Ужгород» Татьяна Симканич рассказала, что на площади люди скандировали «Свободу Стерненко», а также публично высказывались против преследования Стерненко по политическим мотивам.

Митингующие говорили о сфабрикованном деле против активиста и о том, что приговор Стерненко никакого отношения к закону или праву не имеет.

Судя по фотографиям, которыми люди делятся в соцсетях, в Одессе поддержать Стерненко вышли немного людей. Они собрались под памятником дюку де Ришелье и также, как люди в других городах, держали в руках плакаты.

Несколько десятков человек также вышли на протест в Виннице. Митингующие собирались на Майдане Небесной сотни.