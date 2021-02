Вагоны на «тампоны»

На закупках ФСС могут «пилиться» миллиарды рублей, однако экс-глава фонда Андрей Кигим вышел из-под удара. Отдуваться придется его ставленникам в Управлениях и контрагентам, за которыми могут стоять влиятельные бизнесмены?

Как пишет The Sankt-Peterburg Post , журналисты обнаружили две крайне странные закупки у ГУ Санкт-Петербургского Фонда Социального Страхования Российской Федерации под руководством Константина Островского. Оказалось, Управление через компанию «Медека» закупает пасты-герметики и анальные тампоны на миллионы рублей.

Обе закупки состоялись 17 февраля 2021 года. Первая стоимостью 8,4 млн рублей — на поставку герметиков и защитных пленок. Вторая ценой почти в 4 млн рублей — на анальные тампоны. Зачем Управлению фонда потребовалось напрямую закупать эти очень нужные вещи — загадка.

Компания «Медека» принадлежит Алексею Крыгину. Он же является её гендиректором. Вместе с этим господин Крыгин оказался учредителем и генеральным директором еще ряда структур, которые занимаются оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Они напоминают откровенные клоны первой структуры, и также получают государственные контракты от Фонда социального страхования и его структурных подразделений на сотни миллионов рублей.

Сомнительные закупки Петербургского ГУ ФСС, которые привлекли внимание журналистов

Общий пул госзаказов компании «Медека» – почти 9 млрд рублей, из которых 255 млн рублей приходится именно на петербургское управление фонда социального страхования. Однако Крыгин же является собственником и владельцем ООО «Медека-М», которое занимается тем же самым, что и «Медека». Зачем ему две аналогичные фирмы? Что бы не «класть все яйца в одну корзину»?

Такое ощущение, что конкретно эта компания прямо-таки специализируется на работе с управлениями ФСС по всей стране. В её активе оказалось госконтрактов на 232 млн рублей, и почти все — как раз с подразделениями ФСС — брянским, тверским, курским и так далее. При этом уставной капитал компании составляет жалкие 10 тыс. рублей, а информация о финансах фирмы и вовсе не указана в информационных системах.

Другая контора, которая записана на Крыгина — ООО «Мофарм». И снова — торговля фармацевтической продукцией. Сумма госконтрактов — свыше 1,8 млрд рублей. В основном, с учреждениями здравоохранения. И снова — отсутствие информации о финансовых показателях при уставном капитале в 10 тыс. рублей и неизвестным количеством сотрудников в штате.

Особняком стоит дочерняя структура ООО «Медипал», компания «Медипал-Онко». У неё уставной капитал уже полмиллиона рублей. Однако сумма госконтрактов поражает воображение: почти 55,5 млрд рублей. Выручка структуры за 2019 год составила аж 15 млрд рублей, прибыль — 678 млн рублей. Напоминает целую империю, которая только и живет за счет государственных контрактов с «профильными» для себя учреждениями.

Кто стоит за Крыгиным?

Однако господин Крыгин может оказаться лишь номинальной фигурой, тогда как ключевые бенефициары этого «праздника жизни», скорее всего, предпочитают оставаться в тени. Как пишет «Дейли Шторм» , «Медека» входит в другую группу компаний с уже знакомым названием — ГК «Медипал-Онко» с оборотом в миллиарды рублей. А вот её владельцы уже куда более на слуху — это акулы от фармацевтического бизнеса Константин Севрюгин, Алексей Немцев и Елена Юдина.

Их фамилии уже не раз фигурировали в скандалах с государственными закупками. Как утверждают авторы сайта «Вадемек.ру» , якобы ранее их же компания провела серию госзакупок у Департамента здравоохранения Москвы, а в 2018 году структура контракт на закупку иммуноглобулина, причем это оказалась единственная закупка из пяти проводимых тендеров. Начальная цена 1,25 рублей за миллиграмм, однако в случае победы «Медипал-Онко» цена якобы оказалась в 3,5 раза выше. При этом, как утверждают авторы того же сайта, московские больные испытывали серьёзный недостаток этого лекарства.

Однако, на конкурс просто не поступило других заявок. Как утверждают злые языки, тендеры могли точиться под одну конкретную структуру, вполне может быть «Медипал-Онко». Другие могли просто не пройти из-за особенностей аукционной документации. Получается, конкретной конторе могли хотеть передать все контракты, а когда не вышло, москвичей оставили без лекарств?

Аналогичная ситуация сегодня складывается в уже упомянутом Управлении фонда социального страхования по Петербургу. Скандалы там гремели всю каденцию бывшего руководителя ФСС Андрея Кигима, который нынче перешел на руководство ПФР. В будущем он может возглавить объединённую структуру из ФСС, ПФР и ФОМС. Самое время подчистить за собой хвосты?

Сегодня, в 2021 году жителям Петербурга приходится по месяцу и больше ждать оплаты больничных от Фонда социального страхования. Там кивают в сторону работодателей, которые подают документы с ошибками и не исправляют. Люди не могут получит больничные, в том числе, по уходу за ребенком. О ситуации писала «Фонтанка» . Может ли такое быть, что средства, которые должны выплатить людям, уходят на обслуживание «хотелок» прикормленных коммерческих организаций?

Скандалы гремели там и раньше. В 2014 году, то есть уже при Кигиме, Управление ФСБ обнаружило многомиллиардные хищения при реконструкции Фонда на Большой Посадской улице. Об этом писала «Российская газета» .

По версии следствия, Управление заключило договор с ООО «ПРОКС» на выполнение проектных работ по реконструкции здания на сумму свыше 1 млн рублей, а также государственный контракт на проведение соответствующих строительных работ на сумму свыше 148 млн рублей.

Для получения денежных средств по заключенному договору компания предъявила поддельное положительное заключение Госэкспертизы, свидетельствующее о соответствии исполненного проекта строительным нормам и правилам. Фактически же указанный проект подготовлен не был.

Поощрялись такие практики самим Кигимом, или нет, неизвестно. Однако, как удалось выяснить нашим журналистам, в нынешнем скандале с закупкой анальных тампонов на миллионы рублей может быть двойное дно. Оказалось, что упомянутые нами граждане Крыгин, а также Севрюгин, Немцев и Юдина тоже, скорее всего, не конечные бенефициары этого «праздника жизни».

Вагоны на тампоны

Выяснилось, что Крыгин, помимо прочего, большой любитель хоккея. И играет не где-нибудь, а в любительской хоккейной команде одного из крупнейших железнодорожных операторов страны, ГК «Новотранс». Ни для кого не секрет, что такие частные хоккейные команды – своего рода клубы по знакомству и интересам. Абы кого туда не берут.

Компания принадлежит скандальному бизнесмену Константину Гончарову, который, как утверждают злые языки, в последние годы якобы испытывает огромные трудности из-за внимания правоохранителей и финансовых проблем.

Еще в конце 2019 года стало известно, что в «Новотрансе» прошла доследственная проверка. Об этом писали «Новые известия» . Якобы, структура могла иметь какое-то отношение к возможному отмыванию денег через связанную с Гончаровым компанию «Трансрейл кар». Тогда слухачи говорили, что бизнесмен мог оформлять фиктивные документы на поставку нефтепродуктов, а общая сумма средств, которые могли вывести, превышала $10 млрд.

Внимание силовиков якобы привлекло ООО «АРГО», где с 2013 по 2015 год генеральным директором был сам Константин Гончаров. Уже тогда в соучредителях этой фирмы, как и многих других структурах «Новотранса», числилась супруга Гончарова Алина.

Насколько известно, именно отец Алины Рашитовны Гончаровой – Рашит Шарипов – и дал деньги своему зятю на покупку «Новотранса». Гончарова Алина, с 2014 года занимает пост финансового директора ООО «АРГО», а с 2015 года является первым заместителем своего папы в ГК «Новостранс».

При этом у упомянутой «Трансрейл кар» при нулевой выручке откуда-то бралась прибыль. За 2019 год структура заработала 315 тыс. рублей. Не густо, зато сумма активов компании оценивается аж в 248 млн рублей. Тут ясно что-то не чисто — тем более, что в декабре 2019 года, как раз после того, как разразился скандал с Гончаровым и этой фирмой, она была быстренько ликвидирована. Концы в воду?

Недоброжелатели называли «Трансрейл Кар» чуть ли не отмывочной конторой с целой серией фантомных поставок для Министерства путей сообщения МПС, а затем — при прежнем руководстве РЖД.

Изначально ее создала компания Rail Financial, которая в качестве уставного капитала перевела в актив фирмы более тысячи вагоно-цистерн. Как говорят, их рыночная цена в те времена оценивалась примерно в 18 тысяч долларов за цистерну, однако Rail Financial они достались якобы через МПС и аффилированные компании всего за 2-5 тысячи долларов за штуку. О ситуации писало издание «Новые известия» . В основном цистерны сдавались в аренду иностранным компаниям, дружественным «Трансрейл Кар». Соответственно, и деньги за их аренду должны были утекать за границу. В результате «Трансрейл Кар» быстро стала убыточной. Поняв, что подобные схемы могут привлечь внимание силовиков, компания могла взять кредит у Rail Financial под 18% годовых на 6 лет. Сумма кредита составила $107 млн.

Поговаривали, кредит существовал исключительно на бумаге и нужен был для безналогового вывода за границу как самого кредита, так и гигантских процентов по нему. По истечении 6 лет кредит был пролонгировали еще на 6 лет и потом еще аж на 12 лет.

Есть мнение, что, если деньги выводились, это могло делаться через якобы фиктивные перевозки нефтепродуктов. Сделки могли оформляться через офшорное подразделение компании-перевозчика, а средства направлялись напрямую этой компании. При этом перевозки товара в реальности могло и не быть. Таким образом из страны могли уехать порядка $10 млрд?

Этот скандал еще не утих, а на подходе уже новый, связанный с фарминдустрией. Если окажется, что Гончаров действительно имеет к нему отношение, репутацию бизнесмена спасать станет поздно. При этом спихнуть часть ответственности на Андрея Кигима, долгое время руководившего ФСС, уже не получится. Закупки анальных тампонов за миллионы бюджетных денег могут стать той самой соломинкой, которая переломит хребет верблюду.

Константин Гончаров угодил в очередной скандал, не ответив на вопросы силовиков по «Новотрансу»?

Нельзя исключать и вариант «зачистки» ФСС и её контрагентов после ухода Кигима. Получив поддержку Михаила Мишустина, ему теперь вряд ли стоит беспокоится за проблемы, которые он оставил после себя в ФСС. А вот находящемуся прямо сейчас под ударом Гончарову — самое время нервничать?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS