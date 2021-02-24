«Цариця ночі». В Англії вперше розквітла рідкісна квітка (фото)

Тисячі людей по всьому світу спостерігали за тим, як в ботанічному саду Кембриджського університету розпускалася унікальна квітка селеніцереус, яка квітне лише одну ніч.

Співробітники ботанічного саду кажуть, що кактус, батьківщина якого – за тисячі кілометрів звідси, зацвів у Британії вперше.

Селеніцереус (Selenicereus wittii), “місячний кактус” або “цариця ночі”, як його ще називають, – рідкісний незвичайний кактус з довгастими плоскими стеблами, що обвивають дерева.

Квітка з характерними гострими білими пелюстками, що нагадують корону, зазвичай розпускається вночі, виділяючи при цьому сильний нудотний аромат, і цвіте лише 12 годин. Після цього її запах стає згірклим і квітка в’яне.

За тим, як розквітла “Цариця ночі” в Англії, спостерігали через інтернет тисячі людей по всьому світу.

Керівник оранжереї Кембриджського університету Алекс Саммерс назвав це неймовірним переживанням.

“Я дуже радий бачити це незвичайне цвітіння. Ця рослина вкрай рідко з’являється в нашій колекції, і наскільки мені відомо, “Цариця ночі” вперше зацвіла у Британії”, – цитує Саммерса сайт ботанічного саду.

Бутон кактуса почав набухати ще у листопаді, але розквіт лише в суботу, 19 лютого. Поруч з рослиною встановили ​​спеціальну вебкамеру, яка фіксувала стан бутона протягом останніх 11 днів.

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Підпис до фото,Працівник ботсаду запилює “Царицю ночі”

Персонал оранжереї, який перебував біля кактуса, зміг насолодитися неповторним ароматом квітки. Щоправда, тривало це недовго: спочатку “Цариця ночі” пахла нотками жимолості і гарденії, але зранку аромат різко змінився, і став тхнути громадським туалетом.

Звідки взявся цей кактус?

Рід селеніцереус (Selenicereus grandiflorus) належить до родини кактусових. Ця рослина поширена в лісах Південної і Центральної Америки, її можна побачити у заплавах Амазонки.

Пагони кактуса прикріплюються до рослини-господаря, а його білосніжні квіти зазвичай розпускаються в темний час доби, тим самим заманюючи нічних метеликів (“бражників”) для запилення.

Ніжні пелюстки квітки, зазвичай розташовані на висоті понад три метри від землі, сягають 28 см завдовжки і 15 см завширшки.

Після того, як квітка розпустилася і була запилена, вона поступово вмирає, видаючи прогірклий запах.

“Кактус кріпився до водяного каштану в нашому тропічному саду, – пояснює Саммерс. – З того часу він розрісся по всьому дереву і на одному зі стебел виліз пуп’янок”.

“На висоті майже чотири метри можна було з легкістю втратити його! – продовжує Саммерс. – Бутон тільки недавно різко збільшився в розмірі, і ми зрозуміли, що він точно зацвіте”.

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Підпис до фото,Пагони кактуса ростуть на рослині-господарі, а його квіти зазвичай цвітуть вночі

Спеціальну сторінку, присвячену “Цариці ночі”, відвідали понад 200 тисяч людей, це зокрема мешканці Австралії, Фінляндії і Таїланду.

На думку Алекса Саммерса, неймовірний інтерес до квітки привернуло те, що зазвичай вона недоступна людському оку, тому що ховається в глибині густих джунглів Амазонки.

“Люди спостерігали за процесом від початку до кінця, — каже експерт. – Ми сподіваємося, що тепер кактус буде регулярно цвісти ще багато років”.