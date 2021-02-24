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Инспектору таможенного поста «Солотвино» вручили подозрение за сбор взяток

24.02.2021

Главному инспектору отдела таможенного оформления поста «Солотвино» Закарпатской таможни  и двум сообщникам вручили подозрения в организации коррупционной схемы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Участники группы наладили противоправный механизм получения взяток за несоздание искусственных препятствий при ввозе «евроблях» сроком до 1 года. Следователи зафиксировали два факта передачи взяток в размере 2,6 тыс. евро и 900 долларов.

368.media

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