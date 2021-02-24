Назначен новый руководитель НКЦБФР вместо Хромаева. Кто за ним стоит и какие у него активы

Сегодня, 23 февраля, Президент уволил Тимура Хромаева (указ №68/2021) с должности председателя Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и назначил вместо него Руслана Магомедова (указ №69/2021).

До назначения Магомедов был старшим трейдером ИК «Киев Секьюритиз Групп», членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании «Проспект-Инвестментс», а еще возглавлял инвесткомпанию Astrum Investment Management, которая принадлежала бизнесмену Леониду Юрушеву. В молодости Юрушев был соратником бывшего президента футбольного клуба «Шахтер» Ахатя Брагина. Входил в так в называемую «енакиевскую группу», где занимался операциями на валютном рынке. Был близко знаком с окружением Виктора Януковича.

Магомедов официально подтвердил, что претендует на место руководителя НКЦБФР еще 1 февраля 2021 года, когда подал декларацию кандидата в НАПК.

В этом документе Магомедов заявил о владении следующими активами:

При этом доходы у Магомедова в 2020 году слабо соотносятся с такими активами:

Зато наличными претендент накопил немало:

Происхождение всех этих средств непонятно, и требует проверки.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua