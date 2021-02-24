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Кирилл Тимошенко начинает «Большую стройку». Как замглавы ОП облагораживает свое новое поместье

24.02.2021

Аккурат перед новогодними праздниками Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента сделал своей супруге Алене новогодний подарок за 10 миллионов гривен.

Молодой чиновник приобрел загородное поместье недалеко от Киева, и об этом первой сообщила «Страна». Поместье оформлено на жену.

Еще летом этот особняк был выставлен на продажу, фото: Владислав Бовтрук, «Страна»

Мы сделали эксклюзивные кадры новой недвижимости соратника президента и выяснили, что дом площадью 354 кв.м находится в коттеджном городке «Альпийка» по Новообуховской трассе близ села Подгорцы. Семейство Тимошенко присматривалось к этому коттеджу еще с лета прошлого года, а оформили двухэтажный дом проекта «Зальцбург» на жену замглавы ОП.

 

В начале января мы увидели, что дом еще был не обжит, а территория — не облагорожена. Поэтому мы решили побывать еще раз в коттеджном городке «Альпийка», где находится недвижимость Тимошенко. Чтобы рассмотреть ее с высоты птичьего полета, мы запускаем дрон.   

Дом Кирилла Тимошенко, фото: Владислав Бовтрук, «Страна»

Первое, что бросается в глаза, это табличка с надписью «продажа» ее так никто и не убрал. Но в середине июля на жену Тимошенко были оформлены два небольших участка общей площадью 6 соток, прямо примыкающих к дому. А уже 2 января 2021 года семейная чета приобрела там еще 27 соток земли и собственно особняк. 

Все это обошлось Кириллу в плюс-минус 10 миллионов гривен. Эта сумма выходит, если умножить площадь купленного дома на стоимость квадратного метра особняков, которые сейчас есть в продаже в том же поселке, — $1000-1300, или около 28 000–37 000 гривен (по курсу НБУ). Цифры включают в себя и стоимость земли.

Сейчас забор, который отделяет участок от дороги, частично демонтирован, видимо будут строить новый. 

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Территорию действительно понемногу облагораживают. Двор почистили от гор строительного мусора, вырезали сорняки и заросли.  

Чета Тимошенко владеет особняком на 4 спальни, фото: Владислав Бовтрук, «Страна»

Также мы обратили внимание, что во дворе много протоптанных тропинок и следов от автомобильных шин, заезд на территорию расчищен аж до асфальта.  

Видимо, куратор проекта «Большая стройка» затевает и свою личную «большую стройку», так как неподалеку от коттеджа во дворе установили домик для ремонтников площадью около 10 кв. м.

Из-за покрова снега трудно разглядеть, успели ли укрыть участок идеально ровным и зеленым газоном. 

Имение Тимошенко в «Альпийке» с высоты птичьего полета, фото: Владислав Бовтрук, «Страна»

Отметим, что, судя по декларации, Кирилл Тимошенко может позволить себе такую покупку. Тем более что дом и земля — это не единственные крупные покупки Кирилла Тимошенко за время после назначения на должность в ОП. Летом 2019 года он купил кроссовер BMW X5 за 2 640 653 гривен. 

strana.ua

 

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