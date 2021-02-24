Группа хакеров по заказу взламывала профили в соцсетях и мессенджеры чиновников

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность хакерской группировки, участники которой за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам пользователей.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, пишет 368.media.
Злоумышленники через подконтрольный виртуальный сервер взламывали аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевской области.
Среди пострадавших от действий хакеров председатель одного из районных судов области. Стоимость «услуг» составляла до 3 тыс. долларов в зависимости от сложности и объемов работы.
По данным спецслужбы, владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в РФ.
Его основными клиентами были граждане России и отечественные «частные детективы».
Проверяется возможная связь злоумышленника со спецслужбами страны-агрессора.
Для анонимности оплаты услуг хакер принимал «расчеты» в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.
При проведении обысков, по местам размещения серверов в арендованном офисном помещении и частном доме организатора в Фастовском районе Киевской области, правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, используемых для получения несанкционированного доступа.