Группа хакеров по заказу взламывала профили в соцсетях и мессенджеры чиновников

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность хакерской группировки, участники которой за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам пользователей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, пишет 368.media.

Злоумышленники через подконтрольный виртуальный сервер взламывали аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевской области.

Среди пострадавших от действий хакеров председатель одного из районных судов области. Стоимость «услуг» составляла до 3 тыс. долларов в зависимости от сложности и объемов работы.

По данным спецслужбы, владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в РФ.

Его основными клиентами были граждане России и отечественные «частные детективы».

Проверяется возможная связь злоумышленника со спецслужбами страны-агрессора.

Для анонимности оплаты услуг хакер принимал «расчеты» в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

При проведении обысков, по местам размещения серверов в арендованном офисном помещении и частном доме организатора в Фастовском районе Киевской области, правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, используемых для получения несанкционированного доступа.