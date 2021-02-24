Нацбанк покупает юридические услуги у компании, представлявшей интересы «Газпрома» против нашего «Нафтогаза»

Нацбанк, которым руководит Кирилл Шевченко, заключил договор с адвокатами, которые представляли интересы «Газпрома» в споре с нашим «Нафтогазом», а также принимавшими участие в разработке скандального игорного законопроекта

На сайте ProZorro сообщается, что Национальный банк еще зимой 2020 года провел тендер на закупку юридических услуг по представительству интересов НБУ в судах заграничной юрисдикции. Тогда в нем участвовало 4 компании и выиграло адвокатское объединение «Етерна Ло» с предложением 1,92 млн грн. Предложения других компаний варьировались от 2,7 млн грн до 2,9 млн грн.

А уже в феврале 2021 года, в преддверии завершения прошлогоднего договора, регулятор заявил о намерении заключить допсоглашение с АО «Етерна Ло» на сумму, не превышающую 50% прошлого контракта — на 958,9 тыс. грн. Нацбанковцы объяснили это острой необходимостью — поданным против НБУ иском: сослались на п.5 ч.2 ст.40 закона «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и на закон №114-IX, когда обосновывали применение переговорной процедуры.

Впрочем, самое интересно не в этом, а в самой обслуживающей компании. АО «Етерна Ло» раньше называлось ООО «Астапов и партнеры», его учредителями являлись Андрей Астапов и Олег Мальский, а руководителем — некий Артем Кузьменко. Уставный капитал этого адвокатского объединения составляет 1 тыс. грн.

Данное объединение имеет представительство в Москве, а сам Астапов представляется членом Арбитражного суда Торгово-промышленной палаты России. При этом компания Астапова ранее представляла интересы «Газпрома» в судебном разбирательстве с «Нафтогаз Украины».

Из недавних проектов АО «Етерна Ло» выделяют участие над скандальным законопроектом «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр». По информации СМИ, компания Астапова привлекалась к работе над этим документом вместе с Борисом Баумом.

Что же касается Олега Мальского, то он так же является председателем наблюдательного совета ОО «Всеукраинская организация «Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф». До избрания народным депутатом от «Слуги народа» эту ОО возглавлял Олег Бондаренко, который сейчас стал председателем парламентского комитета по вопросам экологии.

Андрей Пшеничный dubinsky.pro